Крупная корональная дыра наблюдается на линии Солнце - Земля

"Довольно крупная корональная дыра, которая наблюдается последние несколько дней на обращенной к Земле стороне Солнца и постепенно движется с востока на запад (слева направо), сегодня вышла на линию Солнце - Земля. Особенностью дыры является ее положение: структура расположена не сверху или снизу экватора, как дыры, наблюдавшиеся в последнее время, а проецируется прямо на экватор, то есть находится точно в плоскости расположения планет. Текущее расположение дыры в центре видимого диска уже позволяет ей воздействовать на Землю, однако, фактически, потоки быстрого солнечного ветра дойдут до Земли только через 2-3 суток", - говорится в сообщении.