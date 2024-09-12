3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Крутой: Каждое из обращений граждан должно быть принято и рассмотрено, а решение найдено
Каждое из обращений граждан должно быть принято и рассмотрено, а решение найдено. Такое мнение высказал глава Администрации Президента. Дмитрий Крутой 9 октября провел личный прием граждан в Минске.
Проблемы ЖКХ, споры в садовом товариществе, вопросы масштабирования частного бизнеса. Это далеко не весь перечень проблем, с которыми пришли жители Минска и области. Каждое обращение взято на личный контроль.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
"Администрация Президента, когда аккумулирует десятки тысяч ежегодно обращений граждан, разбивает по тематическим блокам всю проблематику. Когда вживую общаешься, видишь, кто реально записывается на прием, можно сверить вот с той аналитикой, которую читаешь, но как бы вживую человека не видишь. И сегодняшний прием в принципе подтверждает те тренды, которые уже сложились за последние несколько лет. По-прежнему на первом месте проблемы, связанные с ЖКХ, но этот раздел тоже неоднородный. Возросло количество обращений, связанных с капитальным ремонтом".
Представители власти ориентируются на эффективное решение жизненных вопросов населения. Именно такая форма работы позволяет держать руку на пульсе. График приема должностных лиц размещен на официальном сайте белорусского лидера.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов