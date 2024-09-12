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Крутой: Каждое из обращений граждан должно быть принято и рассмотрено, а решение найдено

Каждое из обращений граждан должно быть принято и рассмотрено, а решение найдено. Такое мнение высказал глава Администрации Президента. Дмитрий Крутой 9 октября провел личный прием граждан в Минске.

Проблемы ЖКХ, споры в садовом товариществе, вопросы масштабирования частного бизнеса. Это далеко не весь перечень проблем, с которыми пришли жители Минска и области. Каждое обращение взято на личный контроль.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Администрация Президента, когда аккумулирует десятки тысяч ежегодно обращений граждан, разбивает по тематическим блокам всю проблематику. Когда вживую общаешься, видишь, кто реально записывается на прием, можно сверить вот с той аналитикой, которую читаешь, но как бы вживую человека не видишь. И сегодняшний прием в принципе подтверждает те тренды, которые уже сложились за последние несколько лет. По-прежнему на первом месте проблемы, связанные с ЖКХ, но этот раздел тоже неоднородный. Возросло количество обращений, связанных с капитальным ремонтом".

Представители власти ориентируются на эффективное решение жизненных вопросов населения. Именно такая форма работы позволяет держать руку на пульсе. График приема должностных лиц размещен на официальном сайте белорусского лидера.

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