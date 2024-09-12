Крутой: Каждое из обращений граждан должно быть принято и рассмотрено, а решение найдено

Проблемы ЖКХ, споры в садовом товариществе, вопросы масштабирования частного бизнеса. Это далеко не весь перечень проблем, с которыми пришли жители Минска и области. Каждое обращение взято на личный контроль.

"Администрация Президента, когда аккумулирует десятки тысяч ежегодно обращений граждан, разбивает по тематическим блокам всю проблематику. Когда вживую общаешься, видишь, кто реально записывается на прием, можно сверить вот с той аналитикой, которую читаешь, но как бы вживую человека не видишь. И сегодняшний прием в принципе подтверждает те тренды, которые уже сложились за последние несколько лет. По-прежнему на первом месте проблемы, связанные с ЖКХ, но этот раздел тоже неоднородный. Возросло количество обращений, связанных с капитальным ремонтом".