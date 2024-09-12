Крутой: Сохранение исторической памяти - конституционная обязанность каждого гражданина Беларуси

Сохранение исторической памяти - конституционная обязанность каждого гражданина Беларуси. Об этом 15 октября заявил глава Администрации Президента.

Дмитрий Крутой отметил - попытки переписать историю стали еще более яростными.

О чем говорят на заседании Республиканского совета по исторической политике?

Заседание Республиканского совета по исторической политике при Администрации Президента

Три основные темы поднимают 15 октября в Национальной академии наук. Здесь продолжает работу Совет по исторической политике при Администрации Президента. Три основные темы. Первая - военно-патриотическое воспитание. Вторая - работа в регионах по исторической политике, по сохранению памяти.

Каждая область доложила, что уже сделано. И в этом вопросе были обсуждения. Позиция Совета здесь конкретная. Историю нужно популяризировать. И делать это в соответствии с запросами общества. Молодежи, конечно, нужно доносить правду, в том числе через социальные сети.

Третий вопрос, который сегодня затрагивают здесь, это литература в книжных магазинах продолжат проводить серьезную ревизию.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Беларусь - это перекресток дорог, различных исторических событий. Сегодня мы вспоминаем события, связанные с Рижским мирным договором, невыгодным для нашей страны, события, связанные с началом Первой мировой войны, забытой, незабытой, 80-летие освобождения Беларуси, то есть насыщенный историческими знаковыми юбилеями год, показывающий, какое количество испытаний для нашего народа выпало на территории Беларуси. Поэтому сохранение этой памяти - конституционная обязанность каждого гражданина нашей республики".

"Для нас особо ценно и важно то, что, несмотря на чудовищный геноцид, который был развернут в отношении нашего народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, наш народ не покорился врагу, и массовое сопротивление на территории оккупированной БССР фактически не имеет аналогов в мире по своим масштабам и размаху, - рассказал Вячеслав Данилович - депутат Палаты представителей, историк. - Мы должны этим гордиться, но и про геноцид помнить, обязательно фиксировать это в своей памяти и добиваться того, чтобы данный факт был признан и мировым сообществом".