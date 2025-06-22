Крутой: В Беларуси осталось только 800 ветеранов Великой Отечественной войны

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой в Бресте принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, пишет БЕЛТА.

Дмитрий Крутой подчеркнул, что Брестская крепость является сакральным местом для белорусского народа, сакральная и дата 22 июня. Во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий. Даже через поколения память о них жива.

"Пришло уже новое поколение, молодежь, люди, которые не так остро чувствуют эти события вследствие того, что нет живых свидетелей. У нас в Беларуси осталось только 800 ветеранов Великой Отечественной войны. Но тем не менее, в каждой белорусской семье есть память о своих героях. Мы стараемся все мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, готовить по-особенному", - отметил глава Администрации Президента.

Он рассказал, что по поручению главы государства намечена разработка масштабной концепции по реконструкции территории Брестской крепости.

"Это потребует и времени, и серьезных ресурсов. Мы хотим привести это место не то, что в порядок (оно и так находится фактически в образцовом состоянии), но придать ему новое звучание с учетом всех современных требований. Потому что последние мероприятия, посвященные в том числе 80-летию Победы, показали, что молодежи сейчас нужны современные формы подачи информации, в том числе исторической информации, больше интерактивных каких-то вещей", - обратил внимание Дмитрий Крутой.

Представители Беларуси вместе с коллегами из России изучают тенденции, какие элементы позволят еще больше проникнуться духом эпохи и героических событий, которые пережила цитадель над Бугом.

"В этом году наша крепость-герой отмечает 60-летие присвоения этого высокого статуса, являясь фактически единственным в мире подобным местом. Это для нас, для белорусов, тоже особая ответственность, чтобы сохранить и увековечить память и тот подвиг, который здесь совершен", - подчеркнул глава Администрации Президента.