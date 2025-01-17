Крутой: За последние 4 года на развитие медицины в Беларуси было выделено около 4 млрд рублей

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Долгосрочные инвестиции в систему здравоохранения с акцентом на высокие технологии. Государство продолжит развивать модернизацию и строительство новых поликлиник и больниц в регионах страны.
Одна из главных задач - охрана материнства и детства, усиление структуры диагностики и лечения. Об этом заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой в ходе посещения педиатрического корпуса родильного дома Минской области.
Здание после масштабной реконструкции. Здесь появилось сверхсовременное оборудование. Есть кабинеты узкопрофильных врачей и ультразвуковой диагностики.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
"Государство только за последние 4 года выделило на медицину около 4 млрд белорусских рублей, из них 1,5 млрд рублей выделено на высокотехнологичное оборудование".
Акушерско-гинекологическую и перинатальную помощь в Минской области оказывают 26 учреждений здравоохранения.