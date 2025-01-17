Крутой: За последние 4 года на развитие медицины в Беларуси было выделено около 4 млрд рублей

Долгосрочные инвестиции в систему здравоохранения с акцентом на высокие технологии. Государство продолжит развивать модернизацию и строительство новых поликлиник и больниц в регионах страны.

Одна из главных задач - охрана материнства и детства, усиление структуры диагностики и лечения. Об этом заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой в ходе посещения педиатрического корпуса родильного дома Минской области.

Здание после масштабной реконструкции. Здесь появилось сверхсовременное оборудование. Есть кабинеты узкопрофильных врачей и ультразвуковой диагностики.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Государство только за последние 4 года выделило на медицину около 4 млрд белорусских рублей, из них 1,5 млрд рублей выделено на высокотехнологичное оборудование".