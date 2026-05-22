Сливки профессии: в Минске 21 мая прошел полуфинал чемпионата электриков IEK-2026
Стали известны финалисты чемпионата электриков от Беларуси. Это крупнейший корпоративный отраслевой конкурс профмастерства. Организатор - российская электротехническая компания IEK GROUP. Миссия гиганта индустрии - не только продавать передовое оборудование, но и ковать гвардию инженеров будущего.
Это не просто соревнования, это олимп электромонтажа. Полуфинал чемпионата электриков IEK собрал сливки профессии в Минском государственном колледже монтажных технологий. В одну шеренгу встали сотрудники промышленных предприятий, частные монтажники и одаренные студенты.
Михаил Веранков, участник полуфинала чемпионата электриков IEK в лиге "Юниоры":
"Если не учиться и не развиваться, можно начать деградировать. Сегодня проблемы возникают, особенно на Западе, из-за нехватки электроснабжения. Искусственный интеллект развивается, много компьютеров, поэтому это актуальная ниша".
Битва шла в двух лигах: профессионалы и юниоры. За определенное время и под наблюдением экспертов нужно было смонтировать электроустановку. В схеме использовалось модульное оборудование ARMAT, кнопки и лампы серии MASTER, пластиковые боксы TEKFOR, кабель-каналы DACCORD - сплав физики и алгоритмов.
Для IEK GROUP важно поддерживать специалистов на всех этапах - от обучения до реальной работы на объектах. С 2016 года компания развивает международный стандарт компетенции "Электромонтаж" и более 10 лет поддерживает республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus.
Петр Некрасов, руководитель отдела по работе с экспертным сообществом и учебными заведениями компании IEK GROUP:
"В чемпионате ежегодно участвует порядка 5000 человек. Финал этого международного соревнования пройдет 15 октября в Ульяновске и соберет представителей четырех стран: России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана".
Так, IEK GROUP развивает присутствие на зарубежных рынках и сотрудничество с иностранными заказчиками. А еще, делясь своей экспертизой в подготовке кадров, дарит билет в мировую индустрию крутым талантам.