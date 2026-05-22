Сливки профессии: в Минске 21 мая прошел полуфинал чемпионата электриков IEK-2026

Стали известны финалисты чемпионата электриков от Беларуси. Это крупнейший корпоративный отраслевой конкурс профмастерства. Организатор - российская электротехническая компания IEK GROUP. Миссия гиганта индустрии - не только продавать передовое оборудование, но и ковать гвардию инженеров будущего.

Это не просто соревнования, это олимп электромонтажа. Полуфинал чемпионата электриков IEK собрал сливки профессии в Минском государственном колледже монтажных технологий. В одну шеренгу встали сотрудники промышленных предприятий, частные монтажники и одаренные студенты.

Михаил Веранков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4655d130-39d3-48c1-b5a6-2011fba4abf3/conversions/fbb19fee-25a3-48e2-9711-e24f561120ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4655d130-39d3-48c1-b5a6-2011fba4abf3/conversions/fbb19fee-25a3-48e2-9711-e24f561120ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4655d130-39d3-48c1-b5a6-2011fba4abf3/conversions/fbb19fee-25a3-48e2-9711-e24f561120ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4655d130-39d3-48c1-b5a6-2011fba4abf3/conversions/fbb19fee-25a3-48e2-9711-e24f561120ef-xl-___webp_1920.webp 1920w Михаил Веранков

Михаил Веранков, участник полуфинала чемпионата электриков IEK в лиге "Юниоры":

"Если не учиться и не развиваться, можно начать деградировать. Сегодня проблемы возникают, особенно на Западе, из-за нехватки электроснабжения. Искусственный интеллект развивается, много компьютеров, поэтому это актуальная ниша".

Битва шла в двух лигах: профессионалы и юниоры. За определенное время и под наблюдением экспертов нужно было смонтировать электроустановку. В схеме использовалось модульное оборудование ARMAT, кнопки и лампы серии MASTER, пластиковые боксы TEKFOR, кабель-каналы DACCORD - сплав физики и алгоритмов.

Для IEK GROUP важно поддерживать специалистов на всех этапах - от обучения до реальной работы на объектах. С 2016 года компания развивает международный стандарт компетенции "Электромонтаж" и более 10 лет поддерживает республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus.

Петр Некрасов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5dda9f1c-4607-4ef4-8ac5-5f546687ccfa/conversions/ba84f313-004f-45af-8fe5-716d1333a556-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5dda9f1c-4607-4ef4-8ac5-5f546687ccfa/conversions/ba84f313-004f-45af-8fe5-716d1333a556-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5dda9f1c-4607-4ef4-8ac5-5f546687ccfa/conversions/ba84f313-004f-45af-8fe5-716d1333a556-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5dda9f1c-4607-4ef4-8ac5-5f546687ccfa/conversions/ba84f313-004f-45af-8fe5-716d1333a556-xl-___webp_1920.webp 1920w Петр Некрасов

Петр Некрасов, руководитель отдела по работе с экспертным сообществом и учебными заведениями компании IEK GROUP:

"В чемпионате ежегодно участвует порядка 5000 человек. Финал этого международного соревнования пройдет 15 октября в Ульяновске и соберет представителей четырех стран: России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана".