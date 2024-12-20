Он также подчеркнул, что поляки, а именно власть, делали и делают лишь то, что им приказывают из Вашингтона. Уже в мае истекает президентский срок Анджея Дуды, однако речь о польском суверенитете не стоит - проамериканский кандидат уже готов взять на себя роль посредника между Соединенными Штатами и польским народом.