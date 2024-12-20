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Кшиштоф Толвински: Смена власти в Польше ничего не изменит в отношениях между Польшей и Беларусью
Польский диктатор Дуда был примером того, как служить Соединенным Штатам стоя на коленях - так откровенно "Первому информационному" высказался польский политик, председатель партии "Фронт" Кшиштоф Толвински.
Он также подчеркнул, что поляки, а именно власть, делали и делают лишь то, что им приказывают из Вашингтона. Уже в мае истекает президентский срок Анджея Дуды, однако речь о польском суверенитете не стоит - проамериканский кандидат уже готов взять на себя роль посредника между Соединенными Штатами и польским народом.
Смена власти в Польше ничего не изменит в отношениях между Польшей и Беларусью, считает польский политик, а ситуацию между нашими странами оценивает как напряженную.
Все подробности смотрите сегодня, 20 декабря, в "Актуальном интервью" на "Первом информационном" и в интернет-ресурсах Белтелерадиокомпании.