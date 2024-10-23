Кто хочет расшатать ситуацию в Беларуси в преддверии выборов-2025, рассказал Дмитрий Швайба

В 2025 году в Беларуси пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко заявил, что республика "аккуратно" изберет главу государства.

Однако мы видим и потуги от беглых. Будут ли они пытаться расшатать ситуацию внутри страны, в студии "Первого информационного" рассказал Дмитрий Швайба, аналитик, кандидат экономических наук.

"Любой политический процесс, особенно на пике своей фазы электорального цикла, связан с попыткой расшатать ситуацию, привлечь внимание к вопросам, которые, может быть, не настолько вызывают внимание в обычной жизни. И попытки будут очевидны", - отметил Дмитрий Швайба.

Другой вопрос, какова степень этих попыток и каков постановочный вопрос. "В прошлую, самую яркую, электоральную кампанию - президентские выборы 2020 года - мы столкнулись с попыткой, фактически сноса нашей системы, чему противостояли как государство, как общество. Каждый избиратель делал для себя выбор. Но нужно сказать, что таких потенциалов в преддверии будущей электоральной кампании фактически не существует - ни институционально, ни технологически. Для того чтобы взбудоражить общество, нужны лидеры мнений, которые уже, очевидно, не появятся", - добавил эксперт.

Лидеры мнений, по мнению спикера, не наберут популярности для необходимого влияния на регионы и в целом на страну. Сейчас наша задача в спокойном режиме обеспечить информирование населения о происходящих процессах, сильных сторонах нашей модели, также не забывать о том, что нам нужно исправить в будущий электоральный период и, четко анализируя ситуацию, выйти на программную пятилетнюю перспективу. "Чем честнее получится разговор, тем сильнее будет наше общество, тем сильнее будут выстроены опоры, на которых оно стоит. И в этом смысле посыл главы государства понятен всем: спокойное проведение электоральной кампании, качественный разговор, не замалчивая все сложности, которые есть, правильно преподнеся достоинства нашей системы и выход на необходимый результат", - подытожил Дмитрий Швайба.