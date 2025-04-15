Кто стал новым председателем Минского городского объединения профсоюзов

В Минске прошел первый пленум Минского городского объединения профсоюзов. Главный вопрос встречи - избрание нового председателя. Им стал Сергей Шкруднев, который ранее возглавлял Фрунзенский район столицы.

С новым руководителем обсудили вопросы занятости, уровня зарплаты и условий труда, отдыха и оздоровления жителей Минска.