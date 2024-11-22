Кто в день выборов сможет проголосовать на дому, рассказали в ЦИК

В день выборов возможно голосование на дому по заявлениям избирателей, сказал журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"Досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января 2025 года. Досрочно вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января. В период досрочного голосования участковые комиссии работают с 12:00 до 19:00 без перерыва. 26 января голосование будет проходить с 8:00 до 20:00, - отметил Игорь Карпенко. - В день выборов возможно голосование на дому по заявлениям избирателей".

Если избиратель по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не сможет в день выборов прийти в помещение для голосования, он вправе письменно или устно обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой организовать голосование по месту его нахождения. "Избиратель может передать такую просьбу в участковую комиссию при содействии других лиц, например родственников, соседей. Официального подтверждения причин невозможности прийти в помещение для голосования не требуется", - подчеркнул глава ЦИК.

Избиратель может обратиться с просьбой об организации голосования по месту своего нахождения вплоть до 18:00 26 января. Бюллетень выдается избирателю, включенному в список, при предъявлении: паспорта (идентификационной карты) гражданина Республики Беларусь; военного билета (для военнослужащих срочной службы); служебного удостоверения работника государственного органа (организации); водительского удостоверения; пенсионного удостоверения, удостоверения инвалида (при наличии в нем фотографии); студенческого билета; билета учащегося; справки органа внутренних дел, подтверждающей личность гражданина (в случае утраты (хищения) паспорта (идентификационной карты) гражданина Республики Беларусь).