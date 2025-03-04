Кубраков: Сегодня гражданские лица понимают, как велика роль людей в погонах в обществе

Белорусские милиционеры во главе с министром Иваном Кубраковым отдали дань памяти коллегам, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

Венки и цветы к памятнику возложили сотрудники МВД, ветераны ведомства, курсанты Академии, учащиеся Специализированного лицея МВД, воспитанники военно-патриотических клубов и родственники погибших.

Общаясь с журналистами, министр внутренних дел отметил, что сегодня гражданские лица как никогда помогают милиции в борьбе с правонарушениями и понимают, как велика роль людей в погонах в обществе.

"Участковый инспектор - это такая работа, которая связана с детьми и взрослыми. Я хочу сделать хорошее общество, чтобы люди не переживали, чтобы не боялись ходить по улицам нашей страны, чтобы знали, что у нас все спокойно и мирно", - поделился Даниил Кушель, курсант Специализированного лицея МВД Беларуси.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Милиция сильна в первую очередь тем, что у нас очень сильный корпоративный дух. Мы всегда вместе, а значит, сможем выполнить все поставленные задачи. Не только сотрудников органов, но и всю Беларусь поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю счастья, здоровья. Мы сделаем все для того, чтобы на нашей земле был мир и безопасное небо над родной Беларусью".