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Кубраков: Сегодня гражданские лица понимают, как велика роль людей в погонах в обществе
Белорусские милиционеры во главе с министром Иваном Кубраковым отдали дань памяти коллегам, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.
Венки и цветы к памятнику возложили сотрудники МВД, ветераны ведомства, курсанты Академии, учащиеся Специализированного лицея МВД, воспитанники военно-патриотических клубов и родственники погибших.
Общаясь с журналистами, министр внутренних дел отметил, что сегодня гражданские лица как никогда помогают милиции в борьбе с правонарушениями и понимают, как велика роль людей в погонах в обществе.
"Участковый инспектор - это такая работа, которая связана с детьми и взрослыми. Я хочу сделать хорошее общество, чтобы люди не переживали, чтобы не боялись ходить по улицам нашей страны, чтобы знали, что у нас все спокойно и мирно", - поделился Даниил Кушель, курсант Специализированного лицея МВД Беларуси.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Милиция сильна в первую очередь тем, что у нас очень сильный корпоративный дух. Мы всегда вместе, а значит, сможем выполнить все поставленные задачи. Не только сотрудников органов, но и всю Беларусь поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю счастья, здоровья. Мы сделаем все для того, чтобы на нашей земле был мир и безопасное небо над родной Беларусью".
Участники почтили память героев минутой молчания. В завершение военнослужащие роты почетного караула прошли торжественным маршем по набережной Свислочи.