Куда пойти в новогоднюю ночь в Минске

В новогоднюю ночь в Минске организована работа более 20 праздничных площадок под открытым небом. Продлятся мероприятия до трех-четырех часов утра. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Мингорисполком.

В Ленинском районе новогодние программы пройдут возле Минского городского дворца культуры и кинотеатра "Салют".

В Заводском районе центрами торжеств станут площадки возле "Чижовки-Арены", бассейна "Волат" и дворца детей и молодежи "Золак".

Жителей Московского района ждут в парке им. М.Павлова, микрорайоне Брилевичи и сквере "Полянка" на улице Карла Либкнехта.

В Октябрьском районе праздничная атмосфера будет царить на площади культурно-спортивного центра Белорусской железной дороги, в микрорайоне "Сокол" и возле магазина "Евроопт" на улице Асаналиева.

Партизанский район приглашает гостей на площадку в парке экстремальных видов спорта.

Первомайский же район предлагает сразу четыре места для празднования: возле Национальной библиотеки, магазина "Пальмира", клуба "Ракетчик" и гарнизонного дома культуры.

Советский район станет местом притяжения благодаря концертной программе возле Комаровского рынка.

Во Фрунзенском районе гулянья развернутся у Минского ледового дворца спорта и в парке им. Уго Чавеса.

Центральный район присоединится к торжествам на площадке у Минского государственного дворца детей и молодежи.