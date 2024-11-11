3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Куда пойти в новогоднюю ночь в Минске
В новогоднюю ночь в Минске организована работа более 20 праздничных площадок под открытым небом. Продлятся мероприятия до трех-четырех часов утра. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Мингорисполком.
В Ленинском районе новогодние программы пройдут возле Минского городского дворца культуры и кинотеатра "Салют".
В Заводском районе центрами торжеств станут площадки возле "Чижовки-Арены", бассейна "Волат" и дворца детей и молодежи "Золак".
Жителей Московского района ждут в парке им. М.Павлова, микрорайоне Брилевичи и сквере "Полянка" на улице Карла Либкнехта.
В Октябрьском районе праздничная атмосфера будет царить на площади культурно-спортивного центра Белорусской железной дороги, в микрорайоне "Сокол" и возле магазина "Евроопт" на улице Асаналиева.
Партизанский район приглашает гостей на площадку в парке экстремальных видов спорта.
Первомайский же район предлагает сразу четыре места для празднования: возле Национальной библиотеки, магазина "Пальмира", клуба "Ракетчик" и гарнизонного дома культуры.
Советский район станет местом притяжения благодаря концертной программе возле Комаровского рынка.
Во Фрунзенском районе гулянья развернутся у Минского ледового дворца спорта и в парке им. Уго Чавеса.
Центральный район присоединится к торжествам на площадке у Минского государственного дворца детей и молодежи.
Кроме того, резиденция столичного Деда Мороза, расположенная в Первом национальном торговом доме, будет принимать гостей до 7 января. Ярмарка у Дворца спорта продолжит радовать жителей и гостей столицы до 14 января. Здесь же каждый день в 19.00 будут показывать сказочную постановку "Волшебник старого города". Верхний город до 2 января приглашает на музыкально-интерактивные представления "Новый год в стране игрушек", которые проходят дважды в день - в 17.30 и 20.00.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" принимает Солигорск
Минздрав: госучреждения здравоохранения могут по желанию граждан оказывать платную медпомощь
"В Латвии страшно рожать" - по каким причинам жители страны отказываются иметь детей
"Я чувствую и дышу". Сильно пострадавшая при пожаре в витебском ТЦ женщина выписана из больницы
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все