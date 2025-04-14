Кухарев рассказал, как в Минске решается проблема нехватки парковочных мест

В Минске существующие платные стоянки и парковки заполнены только на 65 %. Но люди все еще говорят о нехватке мест для своих авто. Как этот вопрос решается рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в "Разговоре у Президента".

"Сегодня существующие стоянки и парковки заполнены где-то на 65 %. А остальные, ну, просто у нас такой, наверное, менталитет. Мы хотим приехать домой, поставить машину возле крыльца, и если надо пройти 100-150 м или чуть больше до стоянки или паркинга, мы говорим: нам это неудобно, - заметил председатель Мингорисполкома. - Мы прекрасно понимаем, что должны работать с населением на то, чтобы все-таки эти места заполнялись, на них уже потрачены деньги".

Он также упомянул, что город очень много вкладывает в транспортную инфраструктуру: строится метро, идет переоснащение городского пассажирского транспорта, производится переход на электротранспорт. "То есть условия для передвижения в городе есть, но, к сожалению, есть вопросы с пробками в городе в час пик.

Владимир Кухарев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e3eae-7ea3-4402-93c0-c418e2c3ac1b/conversions/3014a01a-695f-4f03-9865-9cd5881e0628-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e3eae-7ea3-4402-93c0-c418e2c3ac1b/conversions/3014a01a-695f-4f03-9865-9cd5881e0628-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e3eae-7ea3-4402-93c0-c418e2c3ac1b/conversions/3014a01a-695f-4f03-9865-9cd5881e0628-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e3eae-7ea3-4402-93c0-c418e2c3ac1b/conversions/3014a01a-695f-4f03-9865-9cd5881e0628-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Кухарев:

"Это потому, что в центре города одновременно концентрируется большое количество машин. И если создается какая-то авария, то это вообще приводит к серьезным вопросам".

"Поэтому у нас есть свыше 10 тыс. платных парковочных мест. 6 тыс. уже были, еще 4 тыс. мы отработали с внедрением автоматических систем контроля. И эту работу мы будем продолжать, потому что других способов решения проблемы одновременного нахождения большого количества машин в центре города никто пока не придумал. Это мировая практика, во многих городах мира она существует, - подчеркнул Владимир Кухарев. - Хочешь в центре города оставить машину на парковке - надо заплатить".