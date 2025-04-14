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Кухарев рассказал, как в Минске решается проблема нехватки парковочных мест
В Минске существующие платные стоянки и парковки заполнены только на 65 %. Но люди все еще говорят о нехватке мест для своих авто. Как этот вопрос решается рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в "Разговоре у Президента".
"Сегодня существующие стоянки и парковки заполнены где-то на 65 %. А остальные, ну, просто у нас такой, наверное, менталитет. Мы хотим приехать домой, поставить машину возле крыльца, и если надо пройти 100-150 м или чуть больше до стоянки или паркинга, мы говорим: нам это неудобно, - заметил председатель Мингорисполкома. - Мы прекрасно понимаем, что должны работать с населением на то, чтобы все-таки эти места заполнялись, на них уже потрачены деньги".
Он также упомянул, что город очень много вкладывает в транспортную инфраструктуру: строится метро, идет переоснащение городского пассажирского транспорта, производится переход на электротранспорт. "То есть условия для передвижения в городе есть, но, к сожалению, есть вопросы с пробками в городе в час пик.
Владимир Кухарев:
"Это потому, что в центре города одновременно концентрируется большое количество машин. И если создается какая-то авария, то это вообще приводит к серьезным вопросам".
"Поэтому у нас есть свыше 10 тыс. платных парковочных мест. 6 тыс. уже были, еще 4 тыс. мы отработали с внедрением автоматических систем контроля. И эту работу мы будем продолжать, потому что других способов решения проблемы одновременного нахождения большого количества машин в центре города никто пока не придумал. Это мировая практика, во многих городах мира она существует, - подчеркнул Владимир Кухарев. - Хочешь в центре города оставить машину на парковке - надо заплатить".
Он также добавил, что плата небольшая, на открытых стоянках около 1 рубля за час, на закрытых - 2 рубля. "Это доступные цены. И порядок в этом отношении в городе, конечно же, надо наводить, иначе мы будем сталкиваться с большими вопросами", - уверен председатель Мингорисполкома.