Кухаркин: Диалог между Беларусью и США, возможно, станет путем к миру

"Раньше враги России шли через Беларусь. Это и Третий рейх, это и Наполеон. Все они шли с войной. Сейчас между Беларусью и США идет диалог, который, возможно, станет путем к миру, что тот же Трамп через Беларусь зайдет как миротворец. Интересная мысль. Может быть, действительно, если будет желание администрации Белого дома войти в историю, они же об этом мечтают. Мечтают остановить все войны на планете, все конфликты порешать, получить там Нобелевскую премию и так далее. Если действительно Трамп хочет войти в историю, пускай попробуют через Беларусь прийти в Россию с миром. Я думаю, все наши страны в этом заинтересованы. Всем недоброжелателям, как говорил Александр Григорьевич, не поздоровится, включая Украину, если они попытаются втянуть всех в большую войну. Поэтому действительно интервью каждый раз получается свежим, резонансным, можно разбирать на сотни цитат".