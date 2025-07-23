Кухаркин о переговорах России и Украины: От встречи в Стамбуле не стоит ожидать хороших результатов

Киев не стремится к достижению мира, поэтому от встречи в Стамбуле не стоит ожидать хороших результатов. Таким мнением поделился российский журналист Павел Кухаркин.

"Лично я ничего не жду конструктивного от данной встречи. Не хочу сейчас никого обманывать, давать ложные надежды, что данная встреча может хоть как-то приблизить стороны к миру. Это попросту сейчас нереально. Единственным достижением будет возможная договоренность об обмене военнопленными, обмене телами и продолжение обсуждений различных гуманитарных миссий, но никак не возможность прекращения огня, либо достижения мирных соглашений", - считает эксперт.

По его словам, украинская сторона не способна сейчас ни выполнять договоренности, ни ввести переговоры в мирном русле, потому что изначально, когда начались встречи в Стамбуле, она отнеслась к данному формату скептически.