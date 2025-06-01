Кухня и безопасность: чем еще понравилась Беларусь лаосским детям

В Беларусь из Лаоса в 2024 году на оздоровление в НДЦ "Зубренок" отправились 24 школьника и 2 взрослых сопровождающих. Позже они признались, что увидели Беларусь впервые в жизни и что теперь страна находится у них в топе самых красивых.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e01cc91-eb6f-4e4a-a7f5-f8885c67c92c/conversions/ca092171-4232-4c63-b1a3-fdcc94b3e5ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e01cc91-eb6f-4e4a-a7f5-f8885c67c92c/conversions/ca092171-4232-4c63-b1a3-fdcc94b3e5ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e01cc91-eb6f-4e4a-a7f5-f8885c67c92c/conversions/ca092171-4232-4c63-b1a3-fdcc94b3e5ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e01cc91-eb6f-4e4a-a7f5-f8885c67c92c/conversions/ca092171-4232-4c63-b1a3-fdcc94b3e5ef-xl-___webp_1920.webp 1920w

В одну из школ Лаоса можно поступить со всей страны, но перед этим нужно сдать экзамены. В Беларуси в 2024-м побывали в том числе представители такой школы. Уже сейчас, в 2025-м, посетившие страну ребята дают напутствия дебютантам, которые приедут в Беларусь этим летом.

"Скорее всего, в комнате будет не только лаосская соседка, но и белорусская. Обязательно нужно с ней подружиться. Белорусы хорошие. У нас так было. А еще у нас было очень много игр, мы много занимались спортом", - вспомнила девочка, побывавшая в прошлом году в нашей стране.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb4a2b96-2822-4d95-8f80-f76f32b2583f/conversions/2485a325-393b-47bd-a419-8731bf187be6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb4a2b96-2822-4d95-8f80-f76f32b2583f/conversions/2485a325-393b-47bd-a419-8731bf187be6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb4a2b96-2822-4d95-8f80-f76f32b2583f/conversions/2485a325-393b-47bd-a419-8731bf187be6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb4a2b96-2822-4d95-8f80-f76f32b2583f/conversions/2485a325-393b-47bd-a419-8731bf187be6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тетя девочки поделилась, что очень рада, что ее племянница смогла побывать в Беларуси. Это стало для них большой честью. Граждане Лаоса оценили такой поступок и поблагодарили за предоставленную возможность увидеть Беларусь. Женщина призналась, что была с племянницей на связи постоянно. Девочка рассказывала, как она проводила время, что ей все понравилось, особенно спокойствие и безопасность.

Представитель Министерства образования Лаоса:

"Я много читала о Беларуси, о ней пишут разное. Я так рада, что мы согласились туда поехать. Признаюсь, что к Беларуси мы сначала присматривались, но ваше теплое отношение к лаосским детям впечатлило. У наших стран есть огромная перспектива сотрудничества в сфере образования. Выпускники лаосских школ уже поступают в белорусские вузы. Но мы бы хотели, чтобы еще большее количество ребят учились в Беларуси, особенно в университетах медицинского и IT-профиля. Сама я ни разу не была в этой стране, но она мне так нравится по рассказам детей".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89ab3b55-146c-4abb-95c0-c1f261ad2a79/conversions/8376c152-1572-4a1a-8520-1a6e348049fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89ab3b55-146c-4abb-95c0-c1f261ad2a79/conversions/8376c152-1572-4a1a-8520-1a6e348049fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89ab3b55-146c-4abb-95c0-c1f261ad2a79/conversions/8376c152-1572-4a1a-8520-1a6e348049fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89ab3b55-146c-4abb-95c0-c1f261ad2a79/conversions/8376c152-1572-4a1a-8520-1a6e348049fc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще одна юная уроженка Лаоса рассказала, что все блюда в "Зубренке" были для нее новыми, и она никогда таких не пробовала, но они оказались для нее очень вкусными, при этом не похожими на лаосские. А вообще, ребята из Лаоса активно делились впечатлениями от поездки: кому-то понравились в лагере танцы, а кому-то - посещение музеев.