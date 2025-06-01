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Кухня и безопасность: чем еще понравилась Беларусь лаосским детям
В Беларусь из Лаоса в 2024 году на оздоровление в НДЦ "Зубренок" отправились 24 школьника и 2 взрослых сопровождающих. Позже они признались, что увидели Беларусь впервые в жизни и что теперь страна находится у них в топе самых красивых.
В одну из школ Лаоса можно поступить со всей страны, но перед этим нужно сдать экзамены. В Беларуси в 2024-м побывали в том числе представители такой школы. Уже сейчас, в 2025-м, посетившие страну ребята дают напутствия дебютантам, которые приедут в Беларусь этим летом.
"Скорее всего, в комнате будет не только лаосская соседка, но и белорусская. Обязательно нужно с ней подружиться. Белорусы хорошие. У нас так было. А еще у нас было очень много игр, мы много занимались спортом", - вспомнила девочка, побывавшая в прошлом году в нашей стране.
Тетя девочки поделилась, что очень рада, что ее племянница смогла побывать в Беларуси. Это стало для них большой честью. Граждане Лаоса оценили такой поступок и поблагодарили за предоставленную возможность увидеть Беларусь. Женщина призналась, что была с племянницей на связи постоянно. Девочка рассказывала, как она проводила время, что ей все понравилось, особенно спокойствие и безопасность.
Представитель Министерства образования Лаоса:
"Я много читала о Беларуси, о ней пишут разное. Я так рада, что мы согласились туда поехать. Признаюсь, что к Беларуси мы сначала присматривались, но ваше теплое отношение к лаосским детям впечатлило. У наших стран есть огромная перспектива сотрудничества в сфере образования. Выпускники лаосских школ уже поступают в белорусские вузы. Но мы бы хотели, чтобы еще большее количество ребят учились в Беларуси, особенно в университетах медицинского и IT-профиля. Сама я ни разу не была в этой стране, но она мне так нравится по рассказам детей".
Еще одна юная уроженка Лаоса рассказала, что все блюда в "Зубренке" были для нее новыми, и она никогда таких не пробовала, но они оказались для нее очень вкусными, при этом не похожими на лаосские. А вообще, ребята из Лаоса активно делились впечатлениями от поездки: кому-то понравились в лагере танцы, а кому-то - посещение музеев.
В Беларуси готовятся принимать юных гостей на отдых и оздоровление из разных уголков планеты. Кто приедет отдыхать в страну летом в 2025 году. Что запомнилось юным зарубежным гостям в Беларуси больше всего. Об этом и не только смотрите в новой серии фильма "Не чужие: как Беларусь принимает детей со всего мира".