Кухня разных стран мира, фирменные напитки, тематические подарки ждут на "Калядным кірмашы"

Новогодней атмосферой радует всех гостей "Калядны кірмаш". Главная рождественская ярмарка столицы открылась у Дворца спорта. А там и вкусно, и интересно. Кухня разных стран мира, фирменные напитки, тематические подарки и сувениры.

Нела Григорян уже более 10 лет знакомит белорусов с колоритной армянской кухней. Выпечки с орехами, медом и сухофруктами, мясные блюда по семейному рецепту. Разнообразили ассортимент имбирными пряниками и маршмеллоу в в виде сказочных персонажей. А новинка этого сезона - пряничный домик с сюрпризом.

"Калядны кірмаш" в сказочном предновогоднем формате приглашает за подарками от белорусских ремесленников. Деревянные фигурки и посуда, мягкие игрушки, свечи с зимними ароматами. Здесь же можно найти и сувениры с символом наступающего года. Каждое изделие - ручной работы.

В уютных шале - кухни разных стран мира. В том числе и белорусская. Угощают драниками и блинами с разными начинками. Хорошее настроение дарят и сами кулинары.

А чтобы эта зима была по-настоящему теплой и уютной - предлагают согреться фирменным чаем из самовара. В рецепте - мелисса, шиповник и изюм.

Вся площадка у Дворца спорта превратилась в новогодний мини-город, в центре которого - нарядная елка. Вокруг нее - сверкающий палантин, будто парад звезд. "Калядны кiрмаш" приглашает за новогодним настроением.