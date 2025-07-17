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Кулик об устранении последствий непогоды: технических средств и людского ресурса хватает
Более 1 млн кубометров древесины планируют заготовить после разбора буреломов в Могилевском лесхозе. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Александр Кулик во время рабочей поездки в Могилев.
В связи с серьезными потерями в лесном массиве Могилевского лесхоза после прохождения грозового фронта в ночь с 9 на 10 июля было принято решение провести здесь штаб по вопросам устранения последствий стихии: распределят объемы, при необходимости к работам подключат еще две области - Минскую и Витебскую.
"В первую очередь наши 700 человек оказывали помощь, чтобы восстановить инфраструктуру. Люди должны понимать, что они защищены всеми оперативными службами. Сейчас у нас порядка 3,5 тыс. гектаров леса пострадало в стране, из которых 2,5 тыс. гектаров - это сплошные санитарные рубки. В частности, по Могилевскому лесхозу это порядка 1,5-1,7 тыс. гектаров сплошных санитарных рубок. Технических средств и людского ресурса хватает, мы сделали определенные выводы после буреломов прошлого года", - рассказал Александр Кулик.
На территории Могилевского лесхоза на сегодняшний день работает порядка 100 харвестеров и около 200 вальщиков. Сейчас первоочередная задача, отметил Александр Кулик, в заготовке и вывозе древесины, очистке лесосек, высадке новых лесов. Еще одним важным вопросом является сбыт древесины.