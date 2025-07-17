Кулик об устранении последствий непогоды: технических средств и людского ресурса хватает

Более 1 млн кубометров древесины планируют заготовить после разбора буреломов в Могилевском лесхозе. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Александр Кулик во время рабочей поездки в Могилев.

В связи с серьезными потерями в лесном массиве Могилевского лесхоза после прохождения грозового фронта в ночь с 9 на 10 июля было принято решение провести здесь штаб по вопросам устранения последствий стихии: распределят объемы, при необходимости к работам подключат еще две области - Минскую и Витебскую.

Александр Кулик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/235e13f6-e1fb-469e-9f6c-506e320c2bea/conversions/ca1fc41a-32bc-476d-accb-f8016ff71fef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/235e13f6-e1fb-469e-9f6c-506e320c2bea/conversions/ca1fc41a-32bc-476d-accb-f8016ff71fef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/235e13f6-e1fb-469e-9f6c-506e320c2bea/conversions/ca1fc41a-32bc-476d-accb-f8016ff71fef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/235e13f6-e1fb-469e-9f6c-506e320c2bea/conversions/ca1fc41a-32bc-476d-accb-f8016ff71fef-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Кулик

"В первую очередь наши 700 человек оказывали помощь, чтобы восстановить инфраструктуру. Люди должны понимать, что они защищены всеми оперативными службами. Сейчас у нас порядка 3,5 тыс. гектаров леса пострадало в стране, из которых 2,5 тыс. гектаров - это сплошные санитарные рубки. В частности, по Могилевскому лесхозу это порядка 1,5-1,7 тыс. гектаров сплошных санитарных рубок. Технических средств и людского ресурса хватает, мы сделали определенные выводы после буреломов прошлого года", - рассказал Александр Кулик.