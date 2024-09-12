Кулинарный батл, игровые и спортивные локации - яркие моменты праздника "Дожинки" в Бешенковичах

28 сентября в Витебской области дан старт районным праздникам "Дожинки-2024". Первым праздник тружеников села принял городской поселок Бешенковичи.

Дисциплина и технологии - главные факторы успеха на хлебной ниве. Это точно знают те, кого сегодня чествовали на главной сцене праздника: комбайнеры, агрономы, руководители хозяйств. Также на "Дожинках" отметили и строителей, которые благоустраивали городской поселок к торжеству.

Центральные улицы Бешенковичей в распоряжении гостей "Дожинок". Здесь развернулись торговые ряды, выставка техники. Вырос город мастеров и подворья с угощениями.

Сельские советы устроили кулинарный батл под открытым небом. Домашний хлеб, молочные продукты, соленья - все это приготовили специально для гостей "Дожинок". Все свое, говорят хозяйки, а значит качественное.

Наталья Ходыко, председатель Соржицкого сельского исполкома:

"У нас сегодня молочная лавка Соржицкого сельского совета: сыры, масло, молоко".

Председатель Верховского сельского исполкома Зинаида Сляская отметила: "Приготовили всю продукцию наши милые прекрасные девчонки, которые хотят сегодня угостить наших хлеборобов и сказать им спасибо за их самоотверженный труд".

Белорусские аграрии работали на хлебной ниве, обмолачивали поля с рапсом, заготавливали корма. У каждого свой личный рекорд и повод для гордости. И сегодня передовики уборочной-2024 в числе почетных гостей районного праздника.

"Хорошая урожайность была, отвозка. Я на отвозке работал. А сейчас отвожу кукурузу. Урожайность кукурузы вообще хорошая в этом году ", - рассказал работник одного из сельхозпредприятий.

А еще один хлебороб отметил: "Для нас ничего нет сложного. Для нас просто есть работа, которую мы должны выполнять. Очень приятно, что такой праздник. Поблагодарили нас - тружеников села".

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области:

"Все выстраивают свою технологическую цепочку. Закладываем урожай будущего года. Непросто, но просто никогда и не было. И я рад тому, что по достоинству оценивается труд сельчанина".

В Бешенковичах к "Дожинкам" преобразились 120 объектов, в том числе детская школа искусств, стадион, расчетно-кассовый центр. Это колоссальная цифра для небольшого райцентра. Все сделано для комфорта людей. Парк украсила новая скульптура, а на площадке у музея появился бюст Героя Советского Союза командира партизанской бригады Павла Романова.

Жители Бешенковичей поделились своими впечатлениями:

"Такой значимый праздник для нашего города. Многое было сделано. Руководство - молодцы. Постарались".

"Мы очень рады, что все так хорошо у нас, красиво. И площадки для детей сделали, и в 1-й школе стадион, где детки могут играть".

Галина Унукович, председатель Бешенковичского райисполкома:

"Сильные регионы - сильное государство. Благодаря огромному вниманию, поддержке регионов значительное преображение получил и наш городской поселок"..

У главной сцены развернулась выставка караваев из муки нового урожая. Каждый как произведение искусства. Музыкальные поздравления для хлеборобов подготовили творческие коллективы. А городской поселок получил в подарок автовышку, что символично, ведь 29 сентября Беларусь отметит День машиностроителя.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Сегодня здесь мы начинаем марафон дожиночных мероприятий, чтобы сказать спасибо людям в каждом районе, которые убирали зерно, сушили зерно, перерабатывали его в хлеб".