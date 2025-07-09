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Культура и традиции. Форум "Дети Содружества" провел культурную программу на берегу Нарочи
Участники международного форума "Дети Содружества" продолжают знакомиться с нашей страной. 9 июля в программе белорусская культура и знаковые места. Начали с аптекарского сада, где ребятам раскрыли секреты сбора трав, а также угостили ароматным чаем. Интересной программой на берегу озера Нарочь удивлял этнокультурный комплекс. Школьников душевно встретили песнями, танцами и конным шоу.
Ярким аккордом дня стала "Встреча без галстуков", где приняли участие руководители белорусских министерств и Национальной академии наук.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"У них будет большая и культурная, и образовательная программа. Это позволит им ознакомиться с нашей жизнью белорусской, с нашими традициями, обычаями. Сегодня мы видим большую заинтересованность ребят со страны СНГ обучаться в наших университетах. И, конечно, мы предоставляем здесь все возможности. Все молодые люди из стран СНГ могут поступать по общему конкурсу с ребятами из Республики Беларусь в любой университет нашей страны, но для тех ребят, которые входят в Евразийский союз, для них еще более серьезные льготы".
Каждый день молодежь будет знакомиться с историей, культурой и традициями одной из стран Содружества. 10 июля - мастер-классы от актеров и композиторов.