Культура и традиции. Форум "Дети Содружества" провел культурную программу на берегу Нарочи

"У них будет большая и культурная, и образовательная программа. Это позволит им ознакомиться с нашей жизнью белорусской, с нашими традициями, обычаями. Сегодня мы видим большую заинтересованность ребят со страны СНГ обучаться в наших университетах. И, конечно, мы предоставляем здесь все возможности. Все молодые люди из стран СНГ могут поступать по общему конкурсу с ребятами из Республики Беларусь в любой университет нашей страны, но для тех ребят, которые входят в Евразийский союз, для них еще более серьезные льготы".