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Культурные коды белорусов разгадывали в Гомеле на "Марафоне единства"

Гомель вторым принял "Марафон единства". Для каждой новой точки на карте своя программа.

19 октября в первой половине дня в городе над Сожем открыли мурал "Будущее страны в твоих руках". Посетителей приняла передвижная экспозиция музея истории Великой Отечественной войны. Работали выставки: "Беларусь. Взлет" и "Суверенная Беларусь". Прошел городской квест "Это все мое родное". А кульминацией "Марафона единства" стал концерт "Время выбрало нас". Подробнее о насыщенном дне в видео.

“Марафон единства” остается курсировать по Гомельской области и едет в Жлобин. Не все культурные коды региона расшифрованы.

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