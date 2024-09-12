Культурные коды белорусов разгадывали в Гомеле на "Марафоне единства"

19 октября в первой половине дня в городе над Сожем открыли мурал "Будущее страны в твоих руках". Посетителей приняла передвижная экспозиция музея истории Великой Отечественной войны. Работали выставки: "Беларусь. Взлет" и "Суверенная Беларусь". Прошел городской квест "Это все мое родное". А кульминацией "Марафона единства" стал концерт "Время выбрало нас". Подробнее о насыщенном дне в видео.