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Кунцевич: ГосСМИ сегодня - это гарантированное качество и правдивость
5-6 июня в Гомельской области пройдет V Форум медийного сообщества Беларуси.
Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации в студии "Первого информационного" рассказал, что в первый день запланирована работа областных делегаций в городах Гомельской области, посещение различных объектов и знакомство с социально-экономическим развитием регионов. "Там же пройдут тематические панельные дискуссии с участием ведущих белорусских СМИ, а также мастер-классы от известных белорусских журналистов. А уже на следующий день в Гомеле участники форума соберутся на большое пленарное заседание, где планируется выступление и живое общение с серьезным пулом медиаэкспертов высокого калибра как из Беларуси, так и Российской Федерации. Причем спектр тем для обсуждения самый широкий: от вопросов информационного противоборства и безопасности до влияния искусственного интеллекта на современную журналистику".
Андрей Кунцевич уверен, пусть не сразу, но к людям приходит осознание того, что государственные медиа сегодня - это гарантированное качество и правдивость. И подтверждение тому - растущий уровень доверия к ним, только за последние два года он вырос более чем на 20 %.
"Сегодня в перечне журналистских компетенций, с моей точки зрения, выходит на первый план способность журналиста думать, анализировать, докапываться до сути и, что немаловажно, быть патриотом своей страны. Это, пожалуй, главное. Все остальные компетенции я бы отнес к инструментарию, овладеть которым можно в короткие сроки. И, полагаю, о многих таких вещах пойдет разговор на форуме в Гомеле", - отметил первый замминистра информации.