Кунцевич: ГосСМИ сегодня - это гарантированное качество и правдивость

5-6 июня в Гомельской области пройдет V Форум медийного сообщества Беларуси.

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации в студии "Первого информационного" рассказал, что в первый день запланирована работа областных делегаций в городах Гомельской области, посещение различных объектов и знакомство с социально-экономическим развитием регионов. "Там же пройдут тематические панельные дискуссии с участием ведущих белорусских СМИ, а также мастер-классы от известных белорусских журналистов. А уже на следующий день в Гомеле участники форума соберутся на большое пленарное заседание, где планируется выступление и живое общение с серьезным пулом медиаэкспертов высокого калибра как из Беларуси, так и Российской Федерации. Причем спектр тем для обсуждения самый широкий: от вопросов информационного противоборства и безопасности до влияния искусственного интеллекта на современную журналистику".

Андрей Кунцевич уверен, пусть не сразу, но к людям приходит осознание того, что государственные медиа сегодня - это гарантированное качество и правдивость. И подтверждение тому - растущий уровень доверия к ним, только за последние два года он вырос более чем на 20 %.