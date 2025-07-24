Купаловский театр предлагает у себя в гостях зарегистрировать брак

Больше историй со счастливым финалом в Купаловском! Теперь там регистрируют браки.

Первые театралы в субботу, 19 июля, поженились в главном академическом театре Беларуси.

Молодым уступают не сцену, а пространство Каминного зала. Помочь обменяться кольцами и даже вручить уникальное свидетельство могут представители эпохи Радзивиллов. Вариации возможны, специалисты театра готовы идти на диалог с молодоженами. Церемонию сопровождают и музыканты Купаловского.