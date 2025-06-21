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Курчак рассказала об "Операции 1005", проводимой нацистами в годы войны
В интервью "Первому информационному" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анжелика Курчак рассказала об исторических фактах, связанных с нацизмом и геноцидом белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Генеральная прокуратура Беларуси недавно рассекретила некоторые документы, в частности, о проводимых немцами карательных операциях.
"В 1942 году немцы развернули полномасштабную операцию под названием "Операция 1005", связанную с сокрытием следов преступлений. О массовом уничтожении мирного населения, пленных, гибели людей в концлагерях стало известно всей мировой общественности. Об этом заявил еще нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов по каналам дипломатической связи в 1942 году", - привела факты Анжелика Курчак.
В рамках "Операции 1005" с начала 1942 года немцы в строгой секретности уничтожали трупы погибших и расстрелянных людей.
"Несмотря на то что было уничтожено много следов преступных деяний, Генпрокуратуре удалось доказать существование не менее 168 мест массового захоронения граждан. Именно поэтому мы вспоминаем Великую Отечественную войну - чтобы не допустить и чтобы понять, что даже цивилизованная нация может опуститься до вандализма в борьбе за ресурсы. Такому, конечно, мы должны противостоять", - резюмировала депутат.