Курчак рассказала об "Операции 1005", проводимой нацистами в годы войны

В интервью "Первому информационному" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анжелика Курчак рассказала об исторических фактах, связанных с нацизмом и геноцидом белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Генеральная прокуратура Беларуси недавно рассекретила некоторые документы, в частности, о проводимых немцами карательных операциях.

"В 1942 году немцы развернули полномасштабную операцию под названием "Операция 1005", связанную с сокрытием следов преступлений. О массовом уничтожении мирного населения, пленных, гибели людей в концлагерях стало известно всей мировой общественности. Об этом заявил еще нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов по каналам дипломатической связи в 1942 году", - привела факты Анжелика Курчак.

В рамках "Операции 1005" с начала 1942 года немцы в строгой секретности уничтожали трупы погибших и расстрелянных людей.