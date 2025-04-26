Курица или мясо? Расскажем, как в Национальном аэропорту Минск готовят бортовое питание

Обед на высоте - это то, с чего начинается приятная часть любого путешествия. При упоминании о бортовом питании туристам в голову приходит лишь стандартный вопрос стюардессы: "Курица или мясо"? Мало кто задумывается над тем, какой путь проходят продукты, прежде чем стать блюдом в касалетке.

Чтобы увидеть все своими глазами, отправились в Национальный аэропорт в ту самую службу, производящую бортовое питание. Ведь и оно, и уровень сервиса на борту - часть национального имиджа, а для кого-то и вовсе первое знакомство со страной.

Расскажем о том, что едим, пока летим.

Обед на высоте

Каждый пассажир во время полета с "Белавиа" с нетерпением ждет васильковый снек-бокс. А после трапезы в небе жизнь словно приобретает новые краски. Но мало кто знает, что все это дело рук службы "Кэтеринг" Национального аэропорта Минск.

Масштабы цеха бортового питания впечатляют. Примерно 120 тысяч порций улетают за месяц. В холодном цеху готовят закуски и салаты. В горячем - основные блюда.

Самый крупный заказчик еды - "Белавиа". Основа по классике - курица или ароматные блинчики. Готовит "Кэтеринг и для зарубежных авиалиний. Кроме того, если пассажир при покупке билетов заказал спецпитание, приготовят и его.

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Татьяна Асомадинова, начальник цеха бортового питания службы "Кэтеринг" Национального аэропорта Минск:

"Халяльное меню мы готовим для узбекских авиалиний. У нас сертификат получен. Что касается вегетарианского меню, у нас разработано более 20 рационов. Вегетарианское меню, веганское, детское, мусульманское, диабетическое, фруктовое, морепродукты. Все это разработано, предоставляется как нашей компании любимой - "Белавиа", так и "Китайским авиалиниям" Air China, и "Узбекским авиалиниям".

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Бизнес-класс балуют слабосоленой семгой, драниками или рыбой на пару. Все подается в фарфоровой посуде. Обновление рациона каждые полгода.

Татьяна Асомадинова, начальник цеха бортового питания службы "Кэтеринг" Национального аэропорта Минск:

"Чтобы увеличить срок годности питания, после приготовления питания мы закрываем эти касалетки, наклеиваем ярлыки на них и отправляем в шоковую заморозку до охлаждения минус 18 градусов. В холодильнике его составляем, и оно там может находиться до 30 дней, 720 часов. Как правило, у нас на 2-3 дня запасы такого питания. Вдруг какой-то форс-мажор (задержки самолета или какие-то там добавки) - всегда у нас есть в резерве питание".

Еда размораживается перед рейсом, а уже на борту самолета она подогревается горячим паром. Еще одна составляющая, без которой в воздухе не обойтись - питьевой режим.

Анна Кишко, бортпроводник авиакомпании "Белавиа":

"Мы готовим одну тележку, с которой выезжаем, подготавливаем лимоны, стаканчики, завариваем чай-кофе. На один чайник у нас идет пять пакетиков чая. На один чайник с кофе у нас идет целый пакет кофе. Кофе у нас растворимый. Воду загружаем в Минске либо в аэропорту по прилете. То есть мы следим за водой и отходами, сообщаем первому номеру, и сторонние службы уже загружают".

То, чем покормят на борту, зависит от длительности полета. Если летим на дальние расстояния, положен горячий обед. На средних - сэндвич, а на короткие - предложат горячие напитки и десерт.

Кстати, о сладостях. "Кэтеринг" сделал еще один шаг вперед. Ранее хлебобулочные изделия покупали у сторонних поставщиков. Открытие своего кондитерского цеха назрело давно.

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Ирина Дмитриевич, начальник службы "Кэтеринг" Национального аэропорта Минск:

"Стоит отметить, что вкусовые ощущения на высоте отличаются от привычных вкусов на земле. Данные особенности и наше желание предоставить не только качественное, но и вкусное воздушное питание подтолкнуло нас на идею открытия собственного кондитерского цеха с приготовлением выпечки по специальной рецептуре".

Воздух в самом ароматном цеху наполнен запахами корицы и ванили. Силами пяти кондитеров выпекаются чиабатты - из того самого снек-бокса. А теперь еще и сладости.

Наталья Алексеенко, начальник группы по производству кондитерских изделий службы "Кэтеринг" Национального аэропорта Минск:

"На сегодня у меня 1200 булочек, бывает, доходит до 2800, кексов у меня 700, иногда 1500, в зависимости от вылетов. Сколько вылетов, столько мы и делаем. У нас всегда продукция свежайшая. Поэтому держим марку".

Знать, что твою работу ценят и замечают, дорогого стоит. Национальный аэропорт был занесен на Республиканскую доску почета. Это признание вклада всего коллектива в социально-экономическое развитие и рост благосостояния страны.

Владимир Череухин, гендиректор Национального аэропорта Минск:

"Если взять по прошлому году, то статистика составила более 2 млн 800 тыс. пассажиров. Этот год мы начали с постоянным приростом, открываем новое направление. Постоянный рост пассажиропотока. На сегодняшний день в сутки мы обслуживаем более 2 тыс. пассажиров".