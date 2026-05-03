Курс на Русский Север: Беларусь и Карелию связал прямой авиарейс
3 мая на карте полетов Национального аэропорта Минск появилась новая точка: Беларусь и Карелию связал прямой авиарейс.
Полеты из Петрозаводска организовала одна из российских авиакомпаний. Программа рассчитана по 13 сентября. Запуска этого рейса ожидали многие. Карелия - жемчужина севера, край бескрайних озер и достопримечательностей, поэтому белорусам точно будет интересно. Пока в полетной программе один рейс в неделю, но этого достаточно, чтобы спланировать полноценный отпуск. Если направление будет пользоваться большой популярностью, возможно, частота полетов увеличится. Время в пути составляет около 1 ч 40 мин., что в разы быстрее любого другого способа, будь то поезд или автомобиль.
Авиасообщение даст мощный толчок не только туризму. Петрозаводск сейчас активно развивается как туристический центр, но возможности прямого рейса куда шире. Взять, к примеру, бизнес. С Карелией у Беларуси есть свои интересы. Например, предприятие "Амкодор-Онего", на котором собирают лесную технику. К слову, 4 мая в Петрозаводске состоится заседание рабочей группы по сотрудничеству. Стороны подведут некоторые итоги взаимодействия в различных отраслях.