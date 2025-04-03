Кушнаренко: Цена белорусов за Великую Победу отражается в названии концерта-реквиема "Каждый третий"

В Беларуси проходит недельный марафон рассказа о геноциде белорусского народа - концерт-реквием "Каждый третий". Внуки победителей - современные авторы слов, музыки, актеры и певцы - рассказывают о самой страшной трагедии страны.

Сегодня, 11 апреля, концерт-реквием проходит во Дворце Республики с участием делегации Минской области.

Все ужасы, которые фашисты творили с людьми, документально зафиксированы и фиксируются до сих пор. Расследование дела о геноциде белорусского народа продолжается. Все факты и легли в основу концерта-реквиема "Каждый третий".

Данный концерт действительно объединил всю страну - смотрит вся Беларусь. Сегодня зрителями станут представители Минской области, которая граничит абсолютно со всеми регионами и уже почти неделю слышит отзывы о концерте от своих соседей.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Война принесла на белорусскую землю очень много боли и страданий. Только на территории Минской области находилось 86 концлагерей, свыше 2,4 тыс. населенных пунктов подверглись разрушению. На нашей территории находится 1997 воинских захоронений. Все это напоминает нам о том, какую цену заплатил белорусский народ за свою Великую Победу. Эта цена отражается в названии концерта-реквиема - "Каждый третий". Поэтому наш долг - сохранять мир и согласие на территории нашей страны и передавать этот посыл из поколения в поколение".