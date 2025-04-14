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Кустурица о важности традиционных ценностей: На этих корнях можно построить хорошее государство
Последние годы четко показывают, что славянские народы пытаются разделить. Как удается сохранять целостность, например, Беларуси и России, рассказал режиссер из Сербии Эмир Кустурица в "Актуальном интервью".
Режиссер в первую очередь отметил, что все предвидения на Западе (что Россия будет воевать с Китаем, что славяне будут разделены) не стали реальностью. "Сейчас новые возможности. У нас есть евразийская судьба. Русский язык - это основа этого единства. И русская культура, русские писатели, русские композиторы, русские художники - это Европа. Европа без этих людей не Европа", - считает он.
Эмир Кустурица также упомянул о традиционных ценностях славянских народов: "Сейчас они (на Западе - прим. ред.) скажут, что традиционные ценности не так важны в Европе. Я думаю, что это ложь. Традиционные ценности всегда были и будут. Из этих антитрадиционных ценностей невозможно делать государство. Я думаю, что традиционная основа - корень культуры. На этих корнях можно построить хорошее государство".