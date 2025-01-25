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Квесты и квизы - в Минске развернулся интеллектуальный городок около Национальной библиотеки

Интерактивы, познавательные площадки, квесты и квизы на знание традиций и знаковых объектов Беларуси, а еще выставки достижений белорусского народа и много музыки и танцев. Такой бонус от организаторов "Марафона единства" получили 25 января жители Беларуси.

На площадке у Национальной библиотеки Беларуси развернулся творческий и интеллектуальный городок.

Ярким, звонким и громким аккордом "Марафона единства" стал концерт невероятных масштабов, который прошел на "Минск-Арене", но минчане буквально вошли во вкус, не останавливаются и продолжают посещать различные интерактивные локации "Марафона единства", которые распределились по Минску.

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На сегодня тоже заявлена интересная программа. Основная концентрация мероприятий происходит на площадке возле Национальной библиотеки. Тут молодежь может поучаствовать в квесте "Это все мое родное" с вопросами о Минске, о знаковых объектах, о знаковых и важных событиях, которые связаны со столицей.

Организатор станции:

"Наша станция называется "Смачна есці", на ней люди отвечают на вопросы о белорусской кухне. Из двух предложенных вариантов ответа, выбирают один. Если он правильный, то получают 10 баллов, а если нет - 0 баллов".

Квесты и квизы - это еще далеко не все. Огромное количество интерактивных мероприятий создано для всех возрастов. Например, можно посетить выставки (их по Минску 12 штук). Экспозиции связаны с достижениями Беларуси в промышленности, культуре. Можно посмотреть и на то, как прошел "Марафон единства" по всей стране - это изображено на фотографиях в ярких моментах. И, конечно, можно спеть и потанцевать. Для этого есть все - сцена, атмосфера и люди, которые покажут, научат, как это нужно делать.

МинскМарафон единства