Квесты, встречи, дискотека - второй день "Марафона единства" в Лиде обещает много интересного

Лида 10 и 11 января принимает республиканскую общественно-культурную акцию "Марафон единства", сообщает БЕЛТА. В ее маршруте это уже 13-й город. Марафон стартовал в Молодечно, затем побывал в Гомеле, Жлобине, Могилеве, Бобруйске, Орше, Витебске, Пинске, Барановичах, Бресте, Мозыре, Солигорске. В Гродненской области это первый город, куда заглянул "Марафон единства".

Сегодня на площадке у ледового дворца будет представлена мобильная экспозиция "Наш долг - помнить!", подготовленная музеем истории Великой Отечественной войны. Кроме того, будет возможность пообщаться с командой "МАЗ‑СПОРТавто", побывать на тематических площадках и локациях предприятий в рамках проекта "Кола часу", а также посетить выставку специализированной техники Лидского РОЧС и Департамента охраны.



Завершится "Марафон единства" грандиозным гала‑концертом белорусских артистов "Время выбрало нас".