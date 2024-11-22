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Квесты, встречи, дискотека - второй день "Марафона единства" в Лиде обещает много интересного

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Лида 10 и 11 января принимает республиканскую общественно-культурную акцию "Марафон единства", сообщает БЕЛТА.

В ее маршруте это уже 13-й город. Марафон стартовал в Молодечно, затем побывал в Гомеле, Жлобине, Могилеве, Бобруйске, Орше, Витебске, Пинске, Барановичах, Бресте, Мозыре, Солигорске. В Гродненской области это первый город, куда заглянул "Марафон единства".

Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа: открытие мурала, выставки, квест, тематические площадки, встречи, концертная программа, дискотека и многое другое.

Здесь же пройдет "Знаковая встреча", в которой примут участие генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, председатель правления ОО "Белорусский союз журналистов", генеральный директор УП "Агентство "Минск‑Новости" Андрей Кривошеев, ведущий "Альфа Радио" Вадим Шепет.

Сегодня на площадке у ледового дворца будет представлена мобильная экспозиция "Наш долг - помнить!", подготовленная музеем истории Великой Отечественной войны. Кроме того, будет возможность пообщаться с командой "МАЗ‑СПОРТавто", побывать на тематических площадках и локациях предприятий в рамках проекта "Кола часу", а также посетить выставку специализированной техники Лидского РОЧС и Департамента охраны.

Завершится "Марафон единства" грандиозным гала‑концертом белорусских артистов "Время выбрало нас".

Марафон единстваЛидаВремя выбрало нас

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