Лаос, Палестина, Мьянма - "Зубренок" принимает гостей из разных уголков мира

Инновации двигают прогресс, но истинные ценности остаются неизменными - это дружба и гостеприимство.

"Зубренок" в эти дни говорит на разных языках. Все лето вместе с белорусами там отдыхают гости из Египта, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Лаоса, Палестины и Мьянмы. На оздоровление дети прибыли по приглашению Президента.

Отдых с пользой, удовольствием и комфортом - так проходит летний оздоровительный сезон в Национальном детском центре "Зубренок". На территории 76 га стоит 60 зданий - целый город. Здесь и парк развлечений с гироскутерами, катер, лазерный тир, стадион. Ежегодная традиция "белорусского Артека" - принимать гостей из других стран.

Всего несколько дней в Беларуси, а уже сколько впечатлений. Эти ребята свои летние каникулы точно запомнят. Утром зарядка, а дальше творческие, спортивные соревнования, мастер-классы, экскурсии, концерты и дискотеки.

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От народных промыслов и белорусских танцев до обработки сена. Такой познавательный экскурс в историю ждал гостей из Лаоса.

"Мне очень понравился Мирский замок. Я прежде не видел таких огромных замков. У нас в стране нет подобных объектов. Также у нас нет оздоровительных лагерей, как в вашей стране. И поэтому для меня это бесценный жизненный опыт. Я очень благодарен за возможность побывать в Беларуси. Люди в "Зубренке" очень дружелюбные. Я нашел в себе друзей из Мьянмы, Палестины, а также подружился с белорусскими детьми. Они очень добрые и гостеприимные", - поделился отдыхающий НДЦ "Зубренок" из Лаоса Пхукам Чантахит.

Дети не только отдыхают, но и оздоравливаются. Ежедневные медицинские процедуры - важная часть программы, направленная на улучшение морального состояния детей. Для Бисан Монир из Палестины Беларусь в памяти останется как спокойная, а главное безопасная страна. Девочке однозначно есть с чем сравнить.

"Я чувствую в Беларуси прежде всего безопасность. У меня нет такого страха, как в Палестине. Мне здесь очень нравятся красивые леса, природа. Белорусская кухня очень вкусная. Особенно драники", - рассказала отдыхающая НДЦ "Зубренок" из Палестины Бисан Монир.

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"Живя в условиях осады и войны, для нас очень важно побывать в стране, где спокойно и безопасно. Мы благодарны за такую возможность. Для нас это очень важно. Дети счастливы, и это главное", - подчеркнула консультант по защите детей Департамента по делам детей в Наблусском управлении Министерства социального развития Наджуд Хрейуш.

Глядя на милую улыбку Йедены Ли из Мьянмы, сложно представить, что ей пришлось пережить страшную трагедию. Во время землетрясения девочка потеряла отца. Знакомство с новой страной помогает отвлечься от личных переживаний. К поездке в Беларусь Йедена готовилась основательно, даже выучила несколько слов на белорусском. И вот заветная мечта осуществилась.

"Мне так нравится в Беларуси. Люди очень дружелюбные и тепло ко мне относятся. Я уже со многими подружилась. Такая чистая и красивая страна. Я, когда вырасту, обязательно приеду сюда снова. Буду стараться поступить в университет", - сказала отдыхающая НДЦ "Зубренок" из Мьянмы Йедена Ли.

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Уже почти 10 лет наша страна принимает на оздоровление детей из разных стран. К примеру, в этом сезоне лагерь посетили уже более 2 тыс. ребят.

"С удовольствием наши гости знакомятся с белорусской кухней. Конечно же, разрабатывая меню, мы учитывали определенные национальные особенности в области кулинарии наших гостей, Надеюсь, что все нравится, но отзываются очень хорошо", - отметила директор НДЦ "Зубренок" Татьяна Осмоловская.