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Латвия официально закрыла границу с Беларусью и Россией для пешеходов и велосипедистов
Латвия 19 марта ограничила движение для велосипедистов через пункт пропуска "Патерниеки" (Григоровщина) на границе с Беларусью. Ограничение также распространяется на два латвийских погранперехода на границе с Россией: "Гребнево" (с российской стороны - "Убылинка") и "Терехово" ("Бурачки").
Чем эта мера обернется для прибалтийского государства? Мнения граждан Латвии собрала Марина Романовская.
Международный пункт пропуска "Патерниеки" - единственный функционирующий коридор в Латвию. Остальные два - автодорожный "Силене" и железнодорожный "Индра Рига" закрыла для пассажирских поездов в одностороннем порядке несколько лет назад. Это обернулось транспортным коллапсом для европейских перевозчиков и простых граждан.
И сегодня в ноль часов по рижскому времени Латвия ограничила въезд для велосипедистов в пункте пропуска "Патерниеки".
Денис Глебко, официальный представитель полоцкого погранотряда:
"Белорусская сторона проинформировала через СМИ население о том, что с нуля часов пропуск велосипедистов приостановлен латвийской стороной. Госпогранкомитет Беларуси рекомендует учесть данное нововведение при планировании поездок".
Ежедневно на велосипедах в обоих направлениях границу с Латвией пересекали в среднем 50 человек. Как правило, это жители латвийского приграничья, которые приезжали в Беларусь по безвизу за покупками и посещали родственников. Теперь Латвия лишила их такой возможности.
Политику закрытых дверей Рига аргументирует желанием оградить себя от беженцев. Несколько дней назад группа африканцев следовала в Евросоюз по действительным документам, однако на территории Латвии 10 иностранцев получили отказ в оформлении. Латвийский пограннаряд без объяснения причин, не выходя на контакт, перегородил дорогу в обоих направлениях и не пропускал людей, которые пытались выяснить причину отказа во въезде.
От действий латвийской стороны пострадали и простые граждане, в том числе и Евросоюза, которые были вынуждены ожидать въезда к себе домой 9 часов.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
"Во-первых, Латвия просто примитивно пытается отпугнуть мигрантов от своей границы. Во-вторых, Латвия пытается таким образом найти повод для того, чтобы установить железный занавес в первую очередь для своих же граждан, чтобы они не ездили в Республику Беларусь. Ну и третий момент - это попытка оправдать те когнитивные страхи, которые связаны якобы с угрозой от России или Беларуси".
"Граждане, побывавшие хотя бы раз в Беларуси, понимают, что правительство ряда европейских стран сознательно врут о плохой жизни в Беларуси, дискредитирует любые достижения, раскручивают малозначимые изъяны, - заметил член Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Мелешкин. - Думаю, что это будет продвигаться и дальше, пока не произойдет смена человеконенавистных режимов в этих странах".
Власти Латвии делают все возможное, чтобы усложнить жизнь своим гражданам. В свою очередь Беларусь поддерживает политику добрососедства. Как подтверждение - наш безвиз.