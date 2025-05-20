Латвия прославилась тем, что загрязняет базу данных Интерпола - экс-депутат Европарламента

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Латвия прославилась тем, что загрязняет базу данных Интерпола. Об этом в программе "Это другое" рассказал экс-депутат Европарламента от Латвии, журналист Андрей Мамыкин.

"Интерпол - это европейская организация, европейский механизм розыска людей, которых подозревают в совершении преступлений. И он тоже давно уже несовершенен. Латвия, в частности, давно уже прославились тем, что они загрязняют, загаживают базу данных. Мол, преступник и все, а там суд разберется. Если можете, если у вас есть аргументы доказать свою правоту на суде, докажите в Латвии. А суд в Латвии давно превратился в судилище. То есть доказать свою правоту невозможно. Говорил, что ты за Россию, все, значит, ты поддерживаешь уничтожение украинского народа".

Андрей Мамыкин, экс-депутат Европарламента от Латвии, журналист (уехал из Латвии из-за политического преследования):

"Вообще считают, что Путин не преступник. Потому что нет ни одного суда в мире, ни одного приговора, где это было бы написано, и приговор вступил бы в силу".

Это другое | Свобода слова в изгнании: Как Запад предает свои же принципы, преследуя журналистов? Свобода слова, демократия, гласность, подтверждение информации из различных источников и достоверность информации, независимые расследования и плюрализм мнений - все эти принципы, которым долгое время Запад учил журналистов постсоветского пространства вдруг девальвировали и превратились в пыль. Теперь, из-за этих самых принципов, нас преследуют. На кого-то охотятся, чтобы устранить, ликвидировать неправильного журналиста, кого-то объявляют в розыск по линии Интерпола и Европола, на кого-то распространяют санкции, не просто ограничивая перемещение журналиста, а тем самым умышленно мешая его профессиональной деятельности. И делают это те, кто учил нас гласности и свободе слова. Парадокс! 20.05.2025 22:08