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Латвийские военные сломали ногу иностранцу и выкинули его через забор для животных в Беларусь
Ночью 3 апреля 2025 года белорусские пограничники вблизи границы с Латвией в Браславском районе обнаружили избитого иностранца. Мужчину доставили в учреждение здравоохранения и оказали медицинскую помощь, рассказали в Следственном комитете Республики Беларусь.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Пострадавший рассказал следователю, что является гражданином Афганистана. Он шел через Латвию в европейскую страну, однако был остановлен латвийскими военнослужащими. Последние отобрали деньги и еду жертвы, после чего жестоко избили его и сломали ногу. Акт жестокости сопровождался использованием дубинок и электрошокеров.
Затем иностранца вытолкали в Беларусь через калитку для животных. В страхе за свою жизнь, не имея возможности передвигаться на ногах, избитый мужчина полз по земле в поисках помощи.
Браславским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.