Латвийские военные сломали ногу иностранцу и выкинули его через забор для животных в Беларусь

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da5dd9a4-6732-4ca5-bcb8-b4016edf9b4c/conversions/913fb357-c44b-46f0-b9e1-3aec9aca4987-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da5dd9a4-6732-4ca5-bcb8-b4016edf9b4c/conversions/913fb357-c44b-46f0-b9e1-3aec9aca4987-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da5dd9a4-6732-4ca5-bcb8-b4016edf9b4c/conversions/913fb357-c44b-46f0-b9e1-3aec9aca4987-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da5dd9a4-6732-4ca5-bcb8-b4016edf9b4c/conversions/913fb357-c44b-46f0-b9e1-3aec9aca4987-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ночью 3 апреля 2025 года белорусские пограничники вблизи границы с Латвией в Браславском районе обнаружили избитого иностранца. Мужчину доставили в учреждение здравоохранения и оказали медицинскую помощь, рассказали в Следственном комитете Республики Беларусь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Пострадавший рассказал следователю, что является гражданином Афганистана. Он шел через Латвию в европейскую страну, однако был остановлен латвийскими военнослужащими. Последние отобрали деньги и еду жертвы, после чего жестоко избили его и сломали ногу. Акт жестокости сопровождался использованием дубинок и электрошокеров.

Затем иностранца вытолкали в Беларусь через калитку для животных. В страхе за свою жизнь, не имея возможности передвигаться на ногах, избитый мужчина полз по земле в поисках помощи.