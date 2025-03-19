Лазоркина: Фильм "Чужое небо" впечатлил искренностью и нервом

Состоялась премьера документального фильма Белтелерадиокомпании "Чужое небо". Этот фильм рассказывает истории белорусов, вернувшихся на родину.

Своим впечатлением от просмотра в студии "Первого информационного" поделилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

"Фильм впечатлил меня искренностью и нервом, которые удалось уловить в этой жизни под чужим небом, в современном кино это удается очень редко. И белорусская специфика - вот этот пульс дороги домой, когда нарастает нетерпение, когда в ушах у тебя стучит. И я думаю, что когда главная героиня возвращалась домой, то именно это она чувствовала. Такие впечатления остались у меня после фильма", - рассказала Лазоркина.

А вот содержательная часть ее не удивила, т. к. большинство героев фильма - молодежь. Ольга Лазоркина уточнила, что много лет работала преподавателем, поэтому то, что рассказывали молодые люди, и как они это рассказывали, их видение жизни ее вообще не удивило.