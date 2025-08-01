Лазоркина: Государство - живой организм, проходящий самые разные фазы

Всем известно: то, что звучит с трибуны, и то, что говорится за дверями, - разные вещи. Удается ли пообщаться за кулисами важных мероприятий и даже неформально продвинуть Беларусь на политической арене? На такой вопрос в студии "Первого информационного" ответила аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

"Несомненно, при этом не немножко, а иногда и кардинально. И на Западе, и на Востоке прекрасно понимают, что государство - это живой организм, который проходит самые разные фазы, поэтому нужно учитывать все нюансы. Конечно, мы стремимся донести (позицию Беларуси. - Прим. ред.). Но насколько хорошо нам это удается на Западе? Мы видим, к сожалению, пока есть определенная болезненная фаза, в которую вступил европейский организм. Я бы это назвала так", - заявила эксперт.