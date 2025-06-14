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Лазоркина о протестах в США: Трампу самое время звонить Президенту Беларуси
14 июня американцы действительно готовы устроить "национальный день неповиновения". И ситуация с протестами выходит из-под контроля. "Трампу самое время звонить белорусскому Президенту" - мнение аналитика БИСИ в эфире "Первого информационного".
Ольга Лазоркина:
"И государственные интересы, и то, что происходит в их стране, - это одна позиция, а то, что было на экспорт, - демократия на экспорт - это совсем другое. Мы у себя разработали теоретическую базу сегодня, она у нас уже есть, мы называем вещи своими именами. Мы получили такое право. Весь остальной мир пока еще к этому не приступил. Мы живем в западноцентричной такой теории. Поэтому мы видим такие двойные стандарты, мы их называем. Для себя это одно законодательство, одно понимание, а для всех остальных это другое".
По ее словам, американцы говорили нам, что они на более высоком уровне, остальные не понимают, что у них происходит, и они это разъясняли, но сегодня ситуация изменилась, и петля пошла в обратную сторону. "Можно смело сказать, что Дональду Трампу уже можно звонить Александру Лукашенко за консультациями. 14 июня - день неповиновения, думаю, что Александр Григорьевич может дать вполне более чем профессиональную консультацию, чтобы ситуацию как-то можно было немножко сделать управляемой".