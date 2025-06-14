Лазоркина о протестах в США: Трампу самое время звонить Президенту Беларуси

"И государственные интересы, и то, что происходит в их стране, - это одна позиция, а то, что было на экспорт, - демократия на экспорт - это совсем другое. Мы у себя разработали теоретическую базу сегодня, она у нас уже есть, мы называем вещи своими именами. Мы получили такое право. Весь остальной мир пока еще к этому не приступил. Мы живем в западноцентричной такой теории. Поэтому мы видим такие двойные стандарты, мы их называем. Для себя это одно законодательство, одно понимание, а для всех остальных это другое".