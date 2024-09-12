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Лазоркина: То, как будут проведены выборы-2025, представляет огромный интерес для всех стран
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Ольга Лазоркина - аналитик Белорусского института стратегических исследований в студии "Первого информационного" рассказала, следит ли она за тем, как мировое сообщество отреагировало на новости о дате выборов и о том, что Александр Лукашенко планирует баллотироваться?
"Это была новость номер один для Республики Беларусь. Но так как об участии Александра Григорьевича в выборах было заявлено на саммите в Казани, то можно смело говорить о том, что на несколько часов это была новость номер один и для саммита БРИКС, и для значительной части мирового сообщества", - отметила эксперт.
Потому что, уверена она, внимание к Беларуси очень сильно выросло. Ведь мы находимся сегодня в эпицентре всех глобальных событий. "То есть взгляды к нашему региону прикованы со стороны всех стран. То, как мы развиваем свое политическое поле, как мы работаем во внешней повестке, как мы выходим на международную арену - это заметно, интерес к нашей стране очень заметен".
Поэтому, как будут проведены выборы и какой будет предвыборная кампания, представляет огромный интерес для всех стран, подытожила Ольга Лазоркина.
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