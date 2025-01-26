Лебедев: Население Беларуси не поддалось на призывы провокаторов

Избирательный процесс в Беларуси проходит открыто. За ходом голосования продолжают наблюдать зарубежные эксперты из 52 стран. Они работают на избирательных участках и сегодня.

За важнейшим политическим событием в нашей стране может наблюдать весь мир. Выборы в Беларуси вызывают большой интерес зарубежных экспертов. В стране аккредитованы 486 международных наблюдателей, которые отмечают прозрачность избирательного процесса и продолжают следить за ходом голосования сегодня. Глава миссии международных наблюдателей от СНГ поделился деталями мониторинга.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:

"Половина основного дня выборов прошла. По информации, которую мы получаем от наблюдателей по всей республике, мы видим, что выборы проходят спокойно и организованно. Население Беларуси не поддалось на призывы провокаторов, которые до сих пор продолжают попытки дестабилизации ситуации в стране".