Лед покрыл воду - прекрасная пора! Кубок СНГ "Полоцкая купель" собрал самых закаленных

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Когда лед покрывает воду, это самая прекрасная пора для "Полоцкой купели". Белорусские моржи и не только вновь ставят рекорды и проверяют свой организм на прочность.
Кубок СНГ собрал около тысячи любителей зимнего плавания в возрасте от 12 до 80 лет. На Бельчицком водохранилище участникам необходимо на выбор проплыть дистанцию 25, 50, 100 или 200 метров
Открытое спортивно-массовое мероприятие по зимнему плаванию проходит уже в четвертый раз.