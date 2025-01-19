Лед покрыл воду - прекрасная пора! Кубок СНГ "Полоцкая купель" собрал самых закаленных

Когда лед покрывает воду, это самая прекрасная пора для "Полоцкой купели". Белорусские моржи и не только вновь ставят рекорды и проверяют свой организм на прочность.





Кубок СНГ собрал около тысячи любителей зимнего плавания в возрасте от 12 до 80 лет. На Бельчицком водохранилище участникам необходимо на выбор проплыть дистанцию 25, 50, 100 или 200 метров