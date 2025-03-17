Леонид Касинский рассказал о новой концепции военного парада 9 Мая в Минске

Репетиции военной части парада к 9 Мая начнутся уже завтра. В течение 5 недель на аэродроме Липки под Минском будут проходить тренировки механизированной колонны. Об этом сообщили в Минобороны.





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В связи с передвижением техники к месту и обратно в столице будет временно (примерно на час) ограничено движение с 4:50 от улицы Основателей до внешнего кольца МКАД и на части дороги к аэродрому.



Вечером с 19:50 техника пройдет от места тренировок по столичной кольцевой улице Скорины и Стариновской. Жителей и гостей Минска просят учитывать эту информацию.

Ранее помощник главы Минобороны Леонид Касинский анонсировал новую концепцию военного парада. С его слов, в колонне пройдут 24 парадных расчета, в небе - летная техника.

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Леонид Касинский, помощник министра обороны - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

"В этом году парад будет состоять практически из двух равноценных частей. Одна - историческая часть, вторая - современная. Историческая часть будет включать в себя прохождение различной ретротехники, в том числе той, которую нам предоставляют реконструкторы, имеющиеся у нас в стране. Это будут исторические парадные расчеты в форме военных лет, с вооружением военных лет. И, по сути, историческая часть будет построена на отдельных элементах парада Победы 1945 года в Москве. Конечно же, пройдут легендарные танки Т-34. То, что, наверное, увидим впервые, - это будут знаменитые тачанки с пулеметами. Но оставим интригу до 9 Мая".