"Лерка", "Белград", "Тигр-М" - новейшие образцы военной техники покажут на параде в Минске

В Беларуси продолжается подготовка к военному параду в честь 80-летия Великой Победы. Первая репетиция военной техники в присутствии журналистов прошла на территории аэродрома Липки. На площадку выехали 24 парадных расчета. Всего в механизированной колонне пройдет свыше двух сотен единиц колесной и гусеничной техники. В 2025 году на параде будет представлено сразу несколько новых образцов.

Батарейный командный пункт "Лерка"

Брутальный батарейный командный пункт с красивым женским именем "Лерка" впервые был представлен общественности на выставке Госкомвоенпрома в феврале, а уже сегодня эта "леди в стили милитари" едет в составе колонны с военной техникой. "Лерка" предназначена для автоматизированного управления зенитно-ракетным подразделением.

Игорь Козлов, замкомандующего войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

"Будет участвовать в параде боевая машина управления, так называемая "Лерка". Командная машина управления. Она используется как в войсках противовоздушной обороны, так может использоваться и в других родах войск - в зависимости от ее наполнения, так называемой начинки. Остальные все образцы техники прошли глубокую модернизацию".

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Также среди новинок последняя модернизация зенитно-ракетного комплекса "Белград" и бронированный автомобиль "Тигр-М".

Новейшие образцы вооружения

"Учитывая, что данная техника была опробована даже в ходе специальной военной операции, и все отзывы, которые мы по ней имеем, говорят о том, что как в ходе учений, так и в ходе парада удобно использовать. На сегодняшний день данная модернизация помогает нам использовать технику в различных специальных подразделениях армии Республики Беларусь", - рассказал участник парада.

Всего в параде примет участие около 240 единиц военной техники. Причем абсолютное большинство - это новейшие образцы вооружения. Вот лишь некоторые из них. Мощнейший оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный поражать цели на дальности до 500 км и применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении; гордость белорусских оружейников - ракетная система "Полонез", зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 "Триумф"; а еще легкие бронированные автомобили "Пикап", "Дракон" и "Кайман".

Ростислав Зиновец, участник парада:

"Наверное, самое сложное - выдерживать линию с остальными участниками. При этом нужно держать очень синхронное вождение и исключительно точную скорость, чтобы не сбивалась линия. Один участник вылетает - вся линия рушится".

Парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны: современная и историческая части

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Парад будет выстроен из двух полноценных частей: одна современная, вторая историческая. Она будет включать в себя прохождение различной ретротехники и парадных расчетов в форме и с вооружением военных лет. По традиции первыми в парадной колонне пройдут символы Великой Отечественной войны - танки Т-34.

Денис Зевалич, старший парадного расчета "Ретро":

"Конечно, чувство гордости и очень высокое чувство ответственности, что выпала честь открывать парад и руководить этой парадной коробкой".

Как говорят военные, историческая часть будет построена на отдельных элементах парада Победы 1945 года в Москве. Впервые белорусы на параде увидят широкую линейку образцов вооружения и военной техники военных лет.