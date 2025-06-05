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Лихачева объяснила, как копится страховой стаж у индивидуальных предпринимателей
В "Актуальном интервью" заместитель управляющего ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Беларуси Екатерина Лихачева рассказала, как формируют страховой стаж люди, занимающиеся индивидуальным предпринимательством, а также как платят налог на профессиональный доход.
"В Беларуси на сегодняшний день есть три основные группы физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность. Это индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, которые уплачивают взносы не позднее 1 марта года следующего за отчетным, - перечислила эксперт. - Взносы уплачиваются в размере 35 % от суммы установленного ими дохода, но не ниже, чем из размера минимальной заработной платы".
Ко второй категории относятся плательщики единого налога, плательщики ремесленного сбора, сбора в сфере агроэкотуризма (это, кстати, новая категория, появившаяся в октябре 2024 года), которая точно так же, как и индивидуальные предприниматели, уплачивает взносы не позднее 1 марта года следующего за отчетным.
Заместитель управляющего ФСЗН указала и на то, что у таких представителей также установлено следующее правило. Они делают взносы ниже, чем из размера минимальной заработной платы. "Это сделано для того, чтобы сформировался минимальный страховой стаж, однако взносы уплачиваются в размере 29 % на пенсионное страхование", - сказала Екатерина Лихачева.
В третьей категории находятся плательщики налога на профессиональный доход. Эта категория появилась в Беларуси в январе 2023 года. По приведенным экспертом цифрам, в Республике Беларусь уже более 200 тыс. граждан являются плательщиками налога на профдоход. Люди, относящиеся к этой категории, уплачивают взносы ежемесячно. "Если они работают с физлицами, то оплачивают налог в размере 10 % от полученного дохода. Если работают с юрлицами, то здесь предусмотрена разная ставка - либо 10 %, либо 20 %. При этом уплачивая налог (если было 10 %), 6 % уходит в Фонд социальной защиты населения, а если было 20 %, то в ФСЗН пойдет 12 %", - подробно объяснила заместитель управляющего ФСЗН.