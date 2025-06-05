Лихачева объяснила, как копится страховой стаж у индивидуальных предпринимателей

В "Актуальном интервью" заместитель управляющего ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Беларуси Екатерина Лихачева рассказала, как формируют страховой стаж люди, занимающиеся индивидуальным предпринимательством, а также как платят налог на профессиональный доход.

"В Беларуси на сегодняшний день есть три основные группы физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность. Это индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, которые уплачивают взносы не позднее 1 марта года следующего за отчетным, - перечислила эксперт. - Взносы уплачиваются в размере 35 % от суммы установленного ими дохода, но не ниже, чем из размера минимальной заработной платы".

Ко второй категории относятся плательщики единого налога, плательщики ремесленного сбора, сбора в сфере агроэкотуризма (это, кстати, новая категория, появившаяся в октябре 2024 года), которая точно так же, как и индивидуальные предприниматели, уплачивает взносы не позднее 1 марта года следующего за отчетным.

Екатерина Лихачева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7636039e-40ca-4203-81d7-73b1a0629173/conversions/6124d038-759a-494f-823f-8f938cdecbdb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7636039e-40ca-4203-81d7-73b1a0629173/conversions/6124d038-759a-494f-823f-8f938cdecbdb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7636039e-40ca-4203-81d7-73b1a0629173/conversions/6124d038-759a-494f-823f-8f938cdecbdb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7636039e-40ca-4203-81d7-73b1a0629173/conversions/6124d038-759a-494f-823f-8f938cdecbdb-xl-___webp_1920.webp 1920w Екатерина Лихачева

Заместитель управляющего ФСЗН указала и на то, что у таких представителей также установлено следующее правило. Они делают взносы ниже, чем из размера минимальной заработной платы. "Это сделано для того, чтобы сформировался минимальный страховой стаж, однако взносы уплачиваются в размере 29 % на пенсионное страхование", - сказала Екатерина Лихачева.