Ликвидация пожара и спасение людей: военные и спасатели провели совместные учения в Фаниполе

Для оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия военные и спасатели проводят совместные учения. В Фаниполе на базе 15-й зенитной ракетной бригады специалисты отработали сценарий условного пожара и провели аварийно-спасательные работы после него.

Основная задача - выстроить слаженность действий военных и сотрудников МЧС при ликвидации ЧС. В ходе тренировки военнослужащие и спасатели успешно ликвидировали условный пожар на складе военно-технического имущества, провели аварийно-спасательные работы в задымленном помещении и эвакуировали потенциального пострадавшего, которому затем оказали первую помощь и доставили в больницу.