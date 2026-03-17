Литва бросает своих перевозчиков в угоду политике и милитаризации

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9d85cbf-e5dd-4f00-9b69-785f216696df/conversions/95cf9648-fb14-4aeb-878f-a4bd4370e196-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9d85cbf-e5dd-4f00-9b69-785f216696df/conversions/95cf9648-fb14-4aeb-878f-a4bd4370e196-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9d85cbf-e5dd-4f00-9b69-785f216696df/conversions/95cf9648-fb14-4aeb-878f-a4bd4370e196-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9d85cbf-e5dd-4f00-9b69-785f216696df/conversions/95cf9648-fb14-4aeb-878f-a4bd4370e196-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Конфликт вокруг литовских перевозчиков, чьи фуры оказались заблокированы в Беларуси, обнажил глубокий кризис внутри самой Литвы. Официальный Вильнюс открестился от проблем собственного бизнеса, а профильная ассоциация Linava лишь имитирует деятельность, теряя членов. Председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства" Эдикас Ягелавичус поделился теорией заговора о сознательном "выпиливании" Литвы из логистических цепочек в пользу Польши в "Актуальном интервью".

Ситуация, при которой литовские власти бросили своих перевозчиков на произвол судьбы, выглядит иррационально. Эксперт выдвигает версию, что это не ошибка, а сознательный выбор влиятельной политической группировки внутри Литвы. "У меня есть такая теория заговора, лично моя, что внутри литовской власти образовалась мощная политическая группа, которая решает какие-то свои интересы. Я думаю, что они в этом случае сознательно выпилили себя из логистической цепочки и передали это полякам", - заявил Эдикас Ягелавичус.

В качестве возможных причин называются либо коррупционная составляющая, либо геополитические планы, связанные с милитаризацией. "Возможно, логистика чем-то мешает милитаризации, на которой эта группировка сейчас отрабатывает свои денежные потоки. Не знаю, в чем причина, но я уверен, что это сделано сознательно. Видимо, за это получили какие-то вознаграждения, потому что на потоках, на логистике идут очень большие деньги", - пояснил эксперт.

Показательным стало собрание ассоциации Linava 25 февраля. Вместо решения проблем перевозчиков, чьи фуры застряли в Беларуси, обсуждались внутренние порядки и этикет. "Они говорили о каких-то внутренних порядках, как подарки надо дарить гостям, какие-то уставы. И только одним предложением затронули тему с проблемой с перевозчиками. Кстати, она нигде так сильно не афишировалась", - рассказал Эдикас Ягелавичус.

Это собрание, по его словам, показывает истинное отношение руководства ассоциации к своим членам. Крупные перевозчики, входившие в Linava, начали ее покидать, поняв, что их вопросы не решаются. "Были обращения ко мне, что они бы вступили с удовольствием в какую-то белорусскую ассоциацию перевозчиков, которая бы представляла их интересы", - поделился эксперт. Ассоциация же, по его оценке, "просто делает вид, что работает" - как и с протестами, как и сейчас с вопросом компенсаций в Еврокомиссии.

Логическим следствием политики Вильнюса становится исход крупного бизнеса. Пример - компания Girteka, один из крупнейших перевозчиков не только в Литве, но и в Европе. "Я слышал слух от членов ассоциации, от директоров фирм, которые состоят в Linava, что Girteka усиливает свой филиал в Польше, а литовский филиал, где парк фур и все остальное, становится второстепенным. Хотя раньше вся база Girteka была в Литве", - сообщил Эдикас Ягелавичус.