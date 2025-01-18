Литва передумала запрещать въезд авто с белорусскими номерами, но есть ряд правил

Литва скорректировала порядок въезда авто с белорусскими номерами.



С 14 февраля на территорию страны можно приехать машинам, принадлежащим гражданам Беларуси, которые имеют литовскую визу, временный или постоянный вид на жительство в стране или являются гражданами государства - члена ЕС и резидентами Беларуси.



Отмечается, управлять транспортом должен владелец, и машина не должна предназначаться для продажи. Не запрещен въезд автомобилей с дипломатическими номерами и перевозящих останки погибших.