Литва передумала запрещать въезд авто с белорусскими номерами, но есть ряд правил

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Литва скорректировала порядок въезда авто с белорусскими номерами.
С 14 февраля на территорию страны можно приехать машинам, принадлежащим гражданам Беларуси, которые имеют литовскую визу, временный или постоянный вид на жительство в стране или являются гражданами государства - члена ЕС и резидентами Беларуси.
Отмечается, управлять транспортом должен владелец, и машина не должна предназначаться для продажи. Не запрещен въезд автомобилей с дипломатическими номерами и перевозящих останки погибших.