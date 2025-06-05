Ливень в Минске принес подтопления и 10-балльные пробки на дорогах

Почти половина месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Минска менее чем за час. Такую статистику приводит Белгидромет. Больше всего досталось улице Шаранговича (здесь выпало 36 мм осадков). В Уручье - 27 мм при месячной норме 79 мм. Цент столицы изрядно подтопило, город стал в 10-балльные пробки. Наиболее сложные участки - улицы Интернациональная, Немига, Кальварийская. Здесь из-за большой воды движение и вовсе остановилось. Ливень вызвал подтопления и аварии электросетей. В некоторых районах столицы было зафиксировано отключение светофоров. Но что одним ЧП, другим повод для постов и лайков. В соцсетях минчане активно делились кадрами затопленного мегаполиса.