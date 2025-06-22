Лободинский: В гибридной войне самое главное, чтобы мы не упустили нашу молодежь

"Идет гибридная война. И в этой гибридной войне самое главное, чтобы мы не упустили нашу молодежь. Сегодня воюем за умы молодых людей, за ребят, которые завтра заменят нас, - считает он. - Брестская крепость сегодня становится Меккой патриотизма, исторической памяти, и любое действие, которое проходит здесь, на территории Брестской крепости, должно быть подкреплено эмоционально, потому что именно эмоции сохраняют эту память на долгие-долгие годы".