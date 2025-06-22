3.78 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Лободинский: В гибридной войне самое главное, чтобы мы не упустили нашу молодежь
В гибридной войне самое главное, чтобы мы не упустили нашу молодежь. Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.
"Идет гибридная война. И в этой гибридной войне самое главное, чтобы мы не упустили нашу молодежь. Сегодня воюем за умы молодых людей, за ребят, которые завтра заменят нас, - считает он. - Брестская крепость сегодня становится Меккой патриотизма, исторической памяти, и любое действие, которое проходит здесь, на территории Брестской крепости, должно быть подкреплено эмоционально, потому что именно эмоции сохраняют эту память на долгие-долгие годы".
Сергей Лободинский отметил, что на мероприятия в Брестской крепости приехали представители из российских регионов. По его словам, в легендарную цитадель приезжают целыми семьями, чтобы на всю жизнь остались впечатления о мужестве защитников крепости.
Великая Победа была добыта огромной ценой - ценой жизни тысячи людей, и об этом надо помнить потомкам.