Локализация около 90 % - как в Беларуси производят зарядные станции для электрокаров
В Беларуси сейчас более 2 тыс. зарядных станций для электрокаров. И спрос на эти "зарядки" только растет. Какие действия предпринимают в стране, чтобы отвечать желаниям потребителей, рассказали в проекте "На контроле Президента".
Растущий спрос не удивителен, ведь сегодня на дорогах почти 55 тыс. машин на зеленых номерах. Для сравнения, на начало 2025-го этот показатель был вдвое меньше, а два года назад - в пять раз меньше.
Павел Кевлич, начальник управления "Маланка" РУП "Белоруснефть":
"В 2026 году сохранена нулевая ставка НДС, нулевая таможенная пошлина. Для юридических лиц - это инвестиционный вычет в размере стоимости электромобиля. Еще немаловажный фактор - стоимость проезда: на электромобиле, конечно же, дешевле, чем на авто на бензине или на дизельном топливе".
"Для того, чтобы это динамично развивалось, мы должны обеспечить подвод нашей электрической энергии к точке, где электромобиль будет заряжаться, это все должно развиваться комплексно. Для этого на уровне правительства принята соответствующая программа, в которой четко прописано, где будет установлена зарядная станция, в какие сроки, сколько их будет", - обозначил замминистра энергетики Беларуси Константин Аношенко.
В данный момент зарядные станции не всегда равномерно распределены по стране. Госконтроль про это знает не понаслышке. Водители пишут и звонят на горячие линии. Также есть проблема отсутствия кабеля GBT, что критично для китайских автомобилей, которых на рынке много.
Учитывая спрос, белорусский производитель в Витебске освоил выпуск зарядок с таким коннектором. Речь идет о предприятии "Витязь", которое известно всем как место, где рождаются телевизоры. Но в 2017 году там открыли новую нишу - выпуск зарядок под ключ.
Здесь есть и лазерная резка металла, его обработка, есть условия для придания изделиям формы, а также их покраски. И самое важное - вся необходимая начинка.
В основном используются комплектующие белорусского производства, степень локализации около 90 %. Корпусная часть тоже белорусского производства, здесь она собирается и окрашивается под брендбук заказчика.
Из этих стен вышли более 1350 станций. Работают под заказ. За месяц собирают до 50 медленных зарядок. Александр Петухов обозначил основные части начинки таких зарядных станций: "Контроллер заряда - основная деталь, которая отвечает за зарядку электромобиля. Есть электрические счетчики - немаловажная деталь".
На предприятии постоянно работают над новыми решениями. Каждое из них тестируют на автомобиле. Здесь важно, чтобы все прошло без сбоев. После можно упаковывать и оправлять оператору.
В целом перед страной стоит задача - к 2030 году увеличить количество зарядных станций как минимум на 16 тыс. единиц.