Локализация около 90 % - как в Беларуси производят зарядные станции для электрокаров

В Беларуси сейчас более 2 тыс. зарядных станций для электрокаров. И спрос на эти "зарядки" только растет. Какие действия предпринимают в стране, чтобы отвечать желаниям потребителей, рассказали в проекте "На контроле Президента".

Растущий спрос не удивителен, ведь сегодня на дорогах почти 55 тыс. машин на зеленых номерах. Для сравнения, на начало 2025-го этот показатель был вдвое меньше, а два года назад - в пять раз меньше.

Павел Кевлич, начальник управления "Маланка" РУП "Белоруснефть":

"В 2026 году сохранена нулевая ставка НДС, нулевая таможенная пошлина. Для юридических лиц - это инвестиционный вычет в размере стоимости электромобиля. Еще немаловажный фактор - стоимость проезда: на электромобиле, конечно же, дешевле, чем на авто на бензине или на дизельном топливе".

Павел Кевлич

"Для того, чтобы это динамично развивалось, мы должны обеспечить подвод нашей электрической энергии к точке, где электромобиль будет заряжаться, это все должно развиваться комплексно. Для этого на уровне правительства принята соответствующая программа, в которой четко прописано, где будет установлена зарядная станция, в какие сроки, сколько их будет", - обозначил замминистра энергетики Беларуси Константин Аношенко.

В данный момент зарядные станции не всегда равномерно распределены по стране. Госконтроль про это знает не понаслышке. Водители пишут и звонят на горячие линии. Также есть проблема отсутствия кабеля GBT, что критично для китайских автомобилей, которых на рынке много.

Учитывая спрос, белорусский производитель в Витебске освоил выпуск зарядок с таким коннектором. Речь идет о предприятии "Витязь", которое известно всем как место, где рождаются телевизоры. Но в 2017 году там открыли новую нишу - выпуск зарядок под ключ.

Здесь есть и лазерная резка металла, его обработка, есть условия для придания изделиям формы, а также их покраски. И самое важное - вся необходимая начинка.

Александр Петухов

В основном используются комплектующие белорусского производства, степень локализации около 90 %. Корпусная часть тоже белорусского производства, здесь она собирается и окрашивается под брендбук заказчика. Александр Петухов, руководитель проекта по зарядным станциям ОАО "Витязь"

Из этих стен вышли более 1350 станций. Работают под заказ. За месяц собирают до 50 медленных зарядок. Александр Петухов обозначил основные части начинки таких зарядных станций: "Контроллер заряда - основная деталь, которая отвечает за зарядку электромобиля. Есть электрические счетчики - немаловажная деталь".

На предприятии постоянно работают над новыми решениями. Каждое из них тестируют на автомобиле. Здесь важно, чтобы все прошло без сбоев. После можно упаковывать и оправлять оператору.