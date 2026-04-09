3.73 BYN
2.90 BYN
3.39 BYN
Шум по ночам и импортные детали: какие проблемы возникают при росте числа "зарядок" для электрокаров
По прогнозу к 2030 году в Беларуси будет не менее 300 тыс. электрокаров. При этом важно понимать, взрывной рост количества электромобилей приводит к тому, что местами возникают перегрузки по зарядным станциям. Какие проблемы при увеличении их количества возникают, рассказали в проекте "На контроле Президента".
Мы планируем вводить не менее 500 зарядных станций в год. И к концу 2030 года наша сеть должна насчитывать не менее 3,5 тыс. зарядных станций.
Он отметил, что на 2026 год запланировано строительство порядка 550 станций по всей республике: около 220 быстрых зарядных станций и 230 медленных.
На "зарядки" большой спрос, а к этому еще добавляется проблема не исправности уже имеющихся. Такие временные неприятности можно отследить в приложении "Маланка".
"Маланка" - самый крупный в стране по развитию зарядной инфраструктуры оператор - признает, что порой колонка не работает и несколько месяцев. Причина в отсутствии нужной детали.
Павел Кевлич:
"У нас есть нормативное время возврата в работу колонки - это 48 ч. К сожалению, есть случаи, когда колонка не работает и дольше. Сегодня электрозарядная станция на 65 % состоит из импортных комплектующих, в основном это Китай. И когда из строя выходит какая-то уникальная деталь, мы зависим от внешних поставщиков. Нужно время, чтобы ее привезти".
Чтобы услышать о всех проблемных моментах, Комитет госконтроля провел прямую линию. И сразу стало понятно, вопросов не мало. Только за день около 120 обращений. Больше всего нареканий, что не хватает зарядок в Витебской, Могилевской областях и небольших населенных пунктах.
Особенно непонятно, почему бизнес не идет в места отдыха, например, на Мядельщине или Браславщине. Ведь белорусы все больше путешествуют по стране, и подзарядить машину всегда нужно. Порой отсутствие станции и останавливает от выезда.
Не менее остра тема и эксплуатации. "Некоторые (станции - прим. ред.) длительное время не подключены, некоторые длительное время ремонтируются, некоторые не выдают заявленную мощность. И получается, что формально в определенной локации зарядная станция есть, но воспользоваться ей невозможно, - отметил начальник управления контроля энергетического и нефтехимического комплексов Комитета госконтроля Беларуси Виктор Лаптев. - Особая группа проблем, на которые сегодня нужно обратить внимание, чтобы избежать системных ошибок, - это места размещения зарядных станций, особенно быстрых. Поступило много обращений об их размещении в непосредственной близости от жилых домов, и это создает дискомфорт".
Быстрые "зарядки" довольно шумные, отлично слышны днем, а особенно ночью. А еще они привлекают большое количество машин, особенно такси. Это не может не вызывать возмущение у жителей некоторых домов.
Но нужно сразу сказать, что оператор сам не решает где ему поставить новую станцию, разрешение дают местные власти, часто с просьбой установить колонку обращаются и юрлица. Например, сегодня на портале "Маланка" не менее 400 заявок.
От момента решения строить колонку до ее возведения проходит не менее 6-8 месяцев. Это сложный технический и инженерный проект. Если сравнить, то чтобы оформить большую АЗС и несколько электрических колонок, нужно одно и тоже количество документов.
В целом перед страной стоит задача - к 2030 году увеличить количество зарядных станций как минимум на 16 тыс. единиц.