Шум по ночам и импортные детали: какие проблемы возникают при росте числа "зарядок" для электрокаров

По прогнозу к 2030 году в Беларуси будет не менее 300 тыс. электрокаров. При этом важно понимать, взрывной рост количества электромобилей приводит к тому, что местами возникают перегрузки по зарядным станциям. Какие проблемы при увеличении их количества возникают, рассказали в проекте "На контроле Президента".

Мы планируем вводить не менее 500 зарядных станций в год. И к концу 2030 года наша сеть должна насчитывать не менее 3,5 тыс. зарядных станций. Павел Кевлич, начальник управления "Маланка" РУП "Белоруснефть"

Он отметил, что на 2026 год запланировано строительство порядка 550 станций по всей республике: около 220 быстрых зарядных станций и 230 медленных.

На "зарядки" большой спрос, а к этому еще добавляется проблема не исправности уже имеющихся. Такие временные неприятности можно отследить в приложении "Маланка".

"Маланка" - самый крупный в стране по развитию зарядной инфраструктуры оператор - признает, что порой колонка не работает и несколько месяцев. Причина в отсутствии нужной детали.

Павел Кевлич

"У нас есть нормативное время возврата в работу колонки - это 48 ч. К сожалению, есть случаи, когда колонка не работает и дольше. Сегодня электрозарядная станция на 65 % состоит из импортных комплектующих, в основном это Китай. И когда из строя выходит какая-то уникальная деталь, мы зависим от внешних поставщиков. Нужно время, чтобы ее привезти".

Чтобы услышать о всех проблемных моментах, Комитет госконтроля провел прямую линию. И сразу стало понятно, вопросов не мало. Только за день около 120 обращений. Больше всего нареканий, что не хватает зарядок в Витебской, Могилевской областях и небольших населенных пунктах.

Особенно непонятно, почему бизнес не идет в места отдыха, например, на Мядельщине или Браславщине. Ведь белорусы все больше путешествуют по стране, и подзарядить машину всегда нужно. Порой отсутствие станции и останавливает от выезда.

Не менее остра тема и эксплуатации. "Некоторые (станции - прим. ред.) длительное время не подключены, некоторые длительное время ремонтируются, некоторые не выдают заявленную мощность. И получается, что формально в определенной локации зарядная станция есть, но воспользоваться ей невозможно, - отметил начальник управления контроля энергетического и нефтехимического комплексов Комитета госконтроля Беларуси Виктор Лаптев. - Особая группа проблем, на которые сегодня нужно обратить внимание, чтобы избежать системных ошибок, - это места размещения зарядных станций, особенно быстрых. Поступило много обращений об их размещении в непосредственной близости от жилых домов, и это создает дискомфорт".

Виктор Лаптев

Быстрые "зарядки" довольно шумные, отлично слышны днем, а особенно ночью. А еще они привлекают большое количество машин, особенно такси. Это не может не вызывать возмущение у жителей некоторых домов.

Но нужно сразу сказать, что оператор сам не решает где ему поставить новую станцию, разрешение дают местные власти, часто с просьбой установить колонку обращаются и юрлица. Например, сегодня на портале "Маланка" не менее 400 заявок.

От момента решения строить колонку до ее возведения проходит не менее 6-8 месяцев. Это сложный технический и инженерный проект. Если сравнить, то чтобы оформить большую АЗС и несколько электрических колонок, нужно одно и тоже количество документов.